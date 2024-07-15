Nike supporta le atlete musulmane con un rivoluzionario hijab sportivo

Una volta sviluppata una versione iniziale, è stato chiesto alle atlete di testarla. Un gruppo di atlete professioniste (tra cui la pesista Amna Al Haddad e la pattinatrice di figura Zahra Lari, entrambe degli Emirati Arabi Uniti) e non professioniste (come Manal Rostom, Nike Run Club Coach a Dubai, e la pugile tedesca Zeina Nassar) ha fornito un parere sulle prestazioni e sull'aspetto di tale prototipo.

Grazie al feedback delle atlete, raccolto per diversi cicli di test, Nike ha perfezionato il prodotto. L'hijab sportivo che ne risulta è leggero, morbido, traspirante e discreto. Realizzato in mesh monostrato Nike Pro, uno dei tessuti più traspiranti di Nike, aiuta le atlete a non avere caldo e a sentirsi sempre a proprio agio. Inoltre, entrambe le taglie XS/S e M/L assicurano che l'hijab, pronto da indossare, sia adatto per varie dimensioni della testa e forme del viso, senza l'ulteriore ingombro di soluzioni per sistemarlo.