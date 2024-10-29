La nuova collezione Nike x Jacquemus propone modelli lifestyle e sportswear unici

Il lancio della collezione è durato diversi giorni. Alcuni articoli, come la scarpa Nike x Jacquemus Air Max 1 nell'esclusiva colorway argento, sono ora disponibili su jacquemus.com e presso i punti vendita Jacquemus. Il 23 luglio sono apparse su SNKRS la borsa Le Swoosh e la scarpa Air Max 1, mentre la collezione di abbigliamento è stata lanciata su Nike.com. Dal 25 luglio, l'intera collezione è disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati.

"Quando sei a Parigi, il mondo ti sembra diverso: è più romantico, artistico e bello", afferma Jacquemus. Così, anche senza acquistare un biglietto per la Francia, i fan possono comunque prepararsi all'evento con gli articoli della collezione Nike x Jacquemus per l'estate 2024.