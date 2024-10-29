Il brand Jordan si rinnova con scelte di design ben ponderate attraverso il lancio di Tatum 3
Novità sui prodotti
Colori e design di impatto della nuovissima scarpa esclusiva di Jayson Tatum dalla calzata adattabile e aderente non sono casuali.
- La scarpa esclusiva più recente di Jayson Tatum, Jordan Tatum 3, si adatta al piede in modo intelligente senza stringere o esercitare pressione, grazie al design innovativo della nuova tomaia.
- Quattro nuovissime colorway celebrano l'impegno del campione nei confronti dello sport e della sua famiglia.
- La nuova silhouette sarà disponibile in tutto il mondo su jordan.com e presso rivenditori selezionati a partire dal 10 ottobre 2024.
Reduce dai successi ottenuti sul più grande palcoscenico del mondo e appena in tempo per la nuova stagione NBA, Jayson Tatum torna sulla scena con Jordan Tatum 3, la nuovissima versione della sua scarpa esclusiva per il brand Jordan. Pur offrendo nuove ed entusiasmanti caratteristiche, come la capacità di adattarsi al piede senza esercitare pressione o stringere, il modello continua a essere il più leggero della collezione da basket del brand Jordan.
Il team di design delle scarpe Jordan ha lavorato a stretto contatto con Jayson per mettere a punto un modello che si adattasse al piede in modo rapido e semplice. Mettendo in atto i suggerimenti del Nike Sport Research Lab, il team ha progettato la nuova tomaia distintiva di Jordan Tatum 3 in modo che non risultasse rigida o troppo spessa, offrendo una calzata sostenitiva e conforme al piede.
Insieme alla solida struttura della tomaia, l'impiego della schiuma Cushlon 3.0 e della tecnologia Air Zoom favorisce movimenti laterali fluidi e stabili. Il motivo di trazione a spina di pesce consente di partire in velocità e di eseguire rapidi cambi di direzione e arresti.
Gli elementi del design di Jordan Tatum 3, come le linee sinuose, richiamano la fluidità delle prestazioni, l'impegno costante nello sport e la dedizione verso la famiglia del campione di basket da cui il modello prende il nome. Sul tallone campeggia invece uno zero, il numero della sua maglia. Diverse frasi motivazionali, specifiche per ogni colorway, sono riportate sulle linguette del tallone, comprese le celebri parole di Jayson: "Find A Way". Chi ama il modello Tatum 2 noterà anche un paio di somiglianze all'interno della linguetta di Tatum 3: l'esclusivo logo JT e il nome del figlio di Jayson, Deuce.
Jordan Tatum 3 sarà lanciata nella colorway Welcome to the Garden. Con un motivo floreale ispirato al giardino della casa di Jayson, la colorway celebra la crescita di questo talento del basket sia nello sport che nella vita familiare.
Per il futuro è previsto il lancio di molte altre colorway d'impatto. La colorway Zero Days Off, in cui dominano bianco, verde salvia e Blush, rende omaggio all'inflessibile etica del lavoro di Jayson. La colorway Sidewalk Chalk dai toni pastello rappresenta i divertenti momenti all'aperto che la star del basket condivide con il figlio, mentre le rilassanti tonalità di grigio della colorway Zen riflettono la capacità di Jayson di mantenere la calma sotto pressione.
Della sua scarpa esclusiva, Jayson dice: "Sono grato di essere in una posizione che mi permette di collaborare con il brand Jordan e avere fan che si sentono in connessione con me attraverso la mia scarpa. L'aspetto che preferisco di Tatum 3 è il modo in cui fa proprio il colore, e spero che riusciremo a donare ispirazione ed energia a molte persone attraverso una colorway eloquente".
Presentata in anteprima durante l'estate, Jordan Tatum 3 verrà lanciata il 10 ottobre 2024 e sarà disponibile in tutto il mondo su jordan.com e presso rivenditori selezionati.