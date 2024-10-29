Il brand Jordan si rinnova con scelte di design ben ponderate attraverso il lancio di Tatum 3

Jordan Tatum 3 sarà lanciata nella colorway Welcome to the Garden. Con un motivo floreale ispirato al giardino della casa di Jayson, la colorway celebra la crescita di questo talento del basket sia nello sport che nella vita familiare.



Per il futuro è previsto il lancio di molte altre colorway d'impatto. La colorway Zero Days Off, in cui dominano bianco, verde salvia e Blush, rende omaggio all'inflessibile etica del lavoro di Jayson. La colorway Sidewalk Chalk dai toni pastello rappresenta i divertenti momenti all'aperto che la star del basket condivide con il figlio, mentre le rilassanti tonalità di grigio della colorway Zen riflettono la capacità di Jayson di mantenere la calma sotto pressione.



Della sua scarpa esclusiva, Jayson dice: "Sono grato di essere in una posizione che mi permette di collaborare con il brand Jordan e avere fan che si sentono in connessione con me attraverso la mia scarpa. L'aspetto che preferisco di Tatum 3 è il modo in cui fa proprio il colore, e spero che riusciremo a donare ispirazione ed energia a molte persone attraverso una colorway eloquente".



Presentata in anteprima durante l'estate, Jordan Tatum 3 verrà lanciata il 10 ottobre 2024 e sarà disponibile in tutto il mondo su jordan.com e presso rivenditori selezionati.