Nike presenta Nike Jam, la sua prima scarpa da breaking
Notizie sul prodotto
Questo modello fa parte di una più vasta collezione di scarpe e capi di abbigliamento, in programma per l'estate 2024.
- Nike lancerà la sua prima collezione di scarpe e abbigliamento da breaking.
- L'artista Futura, che da anni collabora con Nike, ha unito ancora una volta le forze con il brand per disegnare questa collezione, che include le divise per le federazioni di Stati Uniti, Corea e Giappone.
- Il modello Nike Jam e alcuni capi di abbigliamento saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 16 luglio 2024, su nike.com e presso punti vendita retail selezionati. Le divise delle federazioni faranno il loro debutto il 1° agosto, mentre la colorway Nike Jam Futura verrà lanciata nell'autunno 2024.
Nell'estate 2024, Nike lancerà la sua prima collezione di scarpe e abbigliamento da breaking. L'obiettivo della collezione, realizzata in collaborazione con il celebre artista Futura, noto per i suoi audaci graffiti street, è quello di offrire prestazioni migliori, pur restando fedele allo stile dei B-boy e delle B-girl.
"Il risultato è incredibile", afferma Futura. "Jam è un modello innovativo e bellissimo, creato da zero per soddisfare le esigenze di comfort e performance di ogni breaker".
La scarpa è il risultato di sei anni di ricerche e test, che hanno coinvolto breaker di ogni livello. La scarpa ottimizza la capacità di slittare su superfici di ogni tipo (lisce, in asfalto o in cemento) di chi esegue performance di break dance. La silhouette è dotata di un sottopiede intercambiabile in schiuma, che offre ammortizzazione e protezione. La suola preformata in gomma e la calzata che avvicina il piede al terreno contribuiscono a offrire prestazioni eccellenti.
La scarpa Nike Jam, pensata per la breaking e per tutti i giorni, offre stile e funzionalità. Le tre colorway del modello includono dettagli che rendono omaggio alle origini della break dance. Il design della colorway in nero e gomma trae ispirazione dal giradischi con microfono usato da DJ ed MC. La colorway in marrone chiaro e nero richiama il cartone usato dai breaker per proteggersi dalle superfici imprevedibili. La colorway in bianco e nero, creata in collaborazione con Futura, si basa sull'iconica opera Break Train realizzata dall'artista nel 1980.
Logan "Logistx" Edra, atleta Nike, afferma: "Jam è il tipo di scarpa che indosserei in qualunque sessione di breaking: in allenamento, nei cypher o in una performance senza impegno. Questo perché offre trazione e resistenza ideali. Ci sono tanti modi in cui questo modello rende omaggio alla break dance e i dettagli dal design rifrangente, il mesh e i diversi tessuti sulla tomaia aggiungono un tocco di classe".
Allo stesso modo, la collezione di abbigliamento è stata progettata per offrire prestazioni migliori, pur restando fedele allo stile della breaking. Le maglie, i pantaloni e gli accessori includono elementi che contribuiscono a ottimizzare resistenza, mobilità e prestazioni: dalle maniche ai pantaloni più lunghi agli strati secondari integrati, fino alla tecnologia Nike Dri-FIT AD, che allontana il sudore dalla pelle. Nike lancerà inoltre le divise per le federazioni di Stati Uniti, Corea e Giappone, con un linguaggio di design coeso, incentrato sull'unità.
"Vogliamo spingerci oltre i limiti di ciò che è considerato fattibile in termini di produzione e design, e Nike ha lavorato in prima linea per rendere questa collezione quanto più perfetta possibile", afferma Futura. "Siamo tutti orgogliosi dei risultati raggiunti, ma non dimentichiamo che il nostro focus principale restano le atlete e gli atleti".
La collezione sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 16 luglio 2024, su nike.com e presso punti vendita retail selezionati. Le divise delle federazioni faranno il loro debutto in tutto il mondo il 1° agosto, su nike.com e presso punti vendita retail selezionati. La colorway Nike Jam Futura farà il suo debutto nell'autunno 2024.