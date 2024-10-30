Nike presenta Nike Jam, la sua prima scarpa da breaking

Nell'estate 2024, Nike lancerà la sua prima collezione di scarpe e abbigliamento da breaking. L'obiettivo della collezione, realizzata in collaborazione con il celebre artista Futura, noto per i suoi audaci graffiti street, è quello di offrire prestazioni migliori, pur restando fedele allo stile dei B-boy e delle B-girl.

"Il risultato è incredibile", afferma Futura. "Jam è un modello innovativo e bellissimo, creato da zero per soddisfare le esigenze di comfort e performance di ogni breaker".

La scarpa è il risultato di sei anni di ricerche e test, che hanno coinvolto breaker di ogni livello. La scarpa ottimizza la capacità di slittare su superfici di ogni tipo (lisce, in asfalto o in cemento) di chi esegue performance di break dance. La silhouette è dotata di un sottopiede intercambiabile in schiuma, che offre ammortizzazione e protezione. La suola preformata in gomma e la calzata che avvicina il piede al terreno contribuiscono a offrire prestazioni eccellenti.

La scarpa Nike Jam, pensata per la breaking e per tutti i giorni, offre stile e funzionalità. Le tre colorway del modello includono dettagli che rendono omaggio alle origini della break dance. Il design della colorway in nero e gomma trae ispirazione dal giradischi con microfono usato da DJ ed MC. La colorway in marrone chiaro e nero richiama il cartone usato dai breaker per proteggersi dalle superfici imprevedibili. La colorway in bianco e nero, creata in collaborazione con Futura, si basa sull'iconica opera Break Train realizzata dall'artista nel 1980.