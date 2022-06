Cos'è la traspirabilità e come funziona?

Alcuni tessuti assorbono il sudore meglio di altri. In più, la t-shirt traspirante migliore per te dipende dal tipo di allenamento che hai in programma.



Ecco una sintesi dei materiali traspiranti più efficaci e all'avanguardia per la tua t-shirt, che tu preferisca la manica corta o lunga, e alcune indicazioni su quando indossarli.

Polipropilene: il polipropilene è un altro tessuto molto utilizzato per i capi traspiranti, sia da uomo che da donna. "È leggero, ma ha anche proprietà termiche, il che lo rende un'ottima scelta per le basse temperature", afferma Wang di TheSkiGirl.com.

Nylon: secondo Dworecki, il nylon è un materiale sintetico traspirante dalla vestibilità confortevole. Grazie a queste qualità, è un'altra scelta molto utilizzata per le t-shirt traspiranti. Come il poliestere, il nylon (da solo o unito ad altri materiali traspiranti) è perfetto per la maggior parte degli allenamenti.

Lana merino: la lana è unica. Brady spiega che questo materiale assorbe la più alta percentuale di umidità in relazione al suo peso. Eppure, quando sudi non senti la pelle bagnata. Questa capacità dipende dalla forma delle sue fibre. Mentre le fibre di altri tessuti sono lisce e aderiscono completamente alla pelle, le fibre della lana sono naturalmente arricciate. Secondo Brady, questa caratteristica crea uno spazio tra il tessuto e la pelle, evitando quella sensazione di umidità e pesantezza tipica dei tessuti naturali.

Unisci la forma della fibra della lana con la sua capacità di scaldare la pelle, e avrai un materiale eccezionale per gli allenamenti, soprattutto quando fa freddo. La lana merino, poi, è particolarmente adatta perché le sue fibre sono più sottili della lana tradizionale. I capi di abbigliamento in lana merino sono quindi più leggeri rispetto a quelli realizzati con altri tipi di lana. Sia le donne che gli uomini possono trovare un assortimento di capi in lana merino per l'allenamento.