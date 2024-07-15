Nike lancia Adapt BB, una scarpa da basket ad alte prestazioni che si allaccia da sola

Nike lancia Adapt BB, una scarpa da basket che si allaccia da sola
Novità sui prodotti
La nuova scarpa si adatta in tempo reale alla forma del piede per una calzata ottimale.
Data di pubblicazione originale: 15 gennaio 2019
Cosa devi sapere:
- Quando infili Nike Adapt BB, un sistema di ingranaggi e un motore personalizzati percepiscono lo spazio intorno al piede e si regolano di conseguenza in modo da rendere aderente la calzata.
Durante una partita di basket, i piedi possono gonfiarsi, aumentando di volume. Di conseguenza, le scarpe potrebbero improvvisamente risultare strette e scomode. Pertanto, ottenere la "calzata perfetta" è un po' come puntare a un bersaglio mobile. I designer Nike, però, non si sono lasciati scoraggiare e hanno cercato di trovare una soluzione che si adattasse in tempo reale al piede dell'atleta.
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Nel corso della storia di Nike, la ricerca di una calzata sempre migliore ha portato alla nascita di molte tecnologie innovative, tra cui Huarache, Flywire e Flyknit. Probabilmente niente ha contribuito a migliorare la calzata personalizzata più dell'introduzione nel 2016 di Nike HyperAdapt 1.0, la prima sneaker multifunzionale ad alte prestazioni di Nike dotata di un sistema di allacciatura che stringe automaticamente i lacci una volta indossata la scarpa.
Al debutto sulla nuova sneaker da basket Nike Adapt BB, Nike Adapt è una soluzione avanzata che offre una piattaforma per la creazione di una calzata personalizzata. Grazie all'unione di un sistema di allacciatura avanzato e di un'app dal firmware continuamente aggiornato, questa scarpa ad alte prestazioni offre una calzata ottimale, anche nel corso della partita.
Eric Avar, Vice President e Creative Director of Innovation di Nike, afferma: "La scelta del basket come primo sport in cui presentare Nike Adapt non è stata casuale, ma guidata dalle necessità dei cestisti in termini di scarpe".
"Durante una normale partita di basket il piede dell'atleta cambia, e una scarpa che riesce ad adattarsi rapidamente a questi mutamenti, allentando la calzata per agevolare la circolazione del sangue e stringendola di nuovo per ottimizzare le prestazioni, senza dubbio migliora l'esperienza dell'atleta."
Funzionamento della scarpa
Quando si indossa Nike Adapt BB, un sistema di ingranaggi e un motore personalizzati percepiscono lo spazio intorno al piede e si regolano di conseguenza in modo da rendere aderente la calzata. Ed è proprio durante il movimento che la tecnologia FitAdapt entra in azione. Mentre si gioca è possibile modificare le impostazioni di calzata tramite un tocco o l'app Nike Adapt dello smartphone, per adattare la scarpa ai vari momenti della partita.
In più, si può scegliere di ricevere gli aggiornamenti del firmware della tecnologia FitAdapt non appena sono disponibili, per perfezionare ulteriormente la calzata. Per esempio, durante un timeout, si può allentare la sneaker per poi stringerla nuovamente prima di riprendere a giocare.
Man mano che verranno resi disponibili nuovi servizi digitali con nuove funzioni, sarà possibile continuare a regolare le preferenze per tutte le fasi della partita, compresi il riscaldamento, gli intervalli e il defaticamento.
Modalità dei test di prova
Così come per HyperAdapt 1.0, anche Nike Adapt BB è stata sottoposta a svariati test, tra cui test di resistenza agli urti e a temperature elevate, test di durata del prodotto svolti per decine di migliaia di cicli e prove di impermeabilità per simulare condizioni di sudorazione del piede.
Per i team di design Nike c'era però un'ultima prova da superare: l'approvazione dei giocatori professionisti. A questo scopo, i designer Nike hanno chiesto a Jayson Tatum, ala piccola dei Boston Celtics e star dell'NBA, di testare la scarpa.
Dopo un approfondito periodo di prova, che includeva allenamenti e partite amichevoli, sono stati forniti feedback significativi che contribuiranno alla realizzazione delle prossime innovazioni.
"Per me, essere tra i primi atleti a indossare questa scarpa ed essere stato scelto per rappresentare il futuro del basket Nike significa molto", ha affermato Tatum. "Che un'app permetta di indossare la scarpa, attivare il pulsante, cambiare colore e controllare il livello della batteria è semplicemente pazzesco."
Obiettivi futuri
Grazie all'app digitale e alla possibilità di ricevere gli aggiornamenti del firmware, Nike Adapt BB è il primo prodotto Nike con prestazioni continuamente aggiornate. Quando il sistema FitAdapt raggiungerà la perfezione e sarà in grado di offrire una calzata ottimale sul parquet, la stessa tecnologia verrà applicata anche ad altri prodotti sportivi e lifestyle che presentano esigenze specifiche di fit o calzata in ambienti diversi.
Data del lancio: Nike Adapt BB con tecnologia FitAdapt sarà disponibile a partire da febbraio 2019.