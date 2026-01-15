Nuova Nike ACG Zegama: la scarpa da trail running pronta anche per i terreni più difficili 

"ACG Zegama è stata progettata, testata e realizzata per offrire il massimo dell'ammortizzazione e del comfort sui terreni più accidentati", afferma Brenden McAleese, direttore di Nike ACG Footwear. "Grazie al feedback degli atleti più temerari, abbiamo curato ogni dettaglio per rendere ACG Zegama in grado di affrontare qualsiasi distanza. Appena allacciata, si notano subito la punta più ampia e la schiuma ZoomX da trail, che aiutano ad affrontare con controllo terreni wild e tecnici".

Migliorata con tecnologie all'avanguardia basate sul feedback dei test effettuati dagli atleti in fase di sviluppo, Nike ACG Zegama è leggera, ultra ammortizzata e reattiva, ma anche stabile su terreni imprevedibili e irregolari. Questo apparente paradosso è il risultato di un'intersuola a vista nata dalla combinazione tra schiume Nike ZoomX e Cushlon 3.0. Ancora più esclusivo è il posizionamento di queste tecnologie sotto il piede.

La struttura all'avanguardia dell'intersuola, tuttavia, è solo uno dei dettagli che rendono Nike ACG Zegama la scarpa da trail running ideale. E non è un caso che chi la indossa sia pervaso da un senso di sicurezza davanti a un terreno roccioso, indipendentemente dalle condizioni climatiche e dalla durata dell'attività: la suola Vibram Megagrip con motivo a tasselli migliorato e copertura strategica in gomma regala infatti una maggiore trazione e ottimizza la durata. La piastra protettiva nell'avampiede, inoltre, aiuta i runner a muoversi sui sentieri rocciosi, mentre la sporgenza a livello del tallone aumenta la stabilità del piede sui terreni tecnici.

"ACG Zegama offre comfort e stabilità pari a quelli offerti dal modello precedente, che già amavo utilizzare per l'allenamento quotidiano, ma aggiunge una maggiore reattività, che la rende davvero perfetta per le gare", afferma l'atleta dell'All Conditions Racing Department Caleb Olson, vincitore della Western States Endurance Run 2025. "È una scarpa robusta, un'ottima opzione per le competizioni più tecniche, in presenza di terreni rocciosi che richiedono comfort e ammortizzazione per tutto il giorno".