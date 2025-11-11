Ti presentiamo la giacca Nike ACG Lava Loft: dove l'innovazione rivoluzionaria incontra praticità e funzionalità
Novità sui prodotti
Progettata per offrire calore, comfort e adattabilità in condizioni estreme, la giacca Lava Loft è il frutto di ricerca basata sui dati, innovazione tecnologica e numerosi test pratici di Nike ACG.
- Nike ACG lancia la giacca Lava Loft da 283 grammi e 700 cuin che offre calore, traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici: un capo essenziale per affrontare qualsiasi condizione ambientale sullo sterrato.
- Supportata da ricerche approfondite e test sugli atleti, nonché da Nike Running Innovation, la giacca Lava Loft è perfetta per il trail running.
- Ultraleggera e ripiegabile nella sua stessa tasca, è ideale quando si vuole portare con sé solo l'indispensabile per le escursioni outdoor.
- Lava Loft sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 1° gennaio 2026 su nike.com e presso punti vendita selezionati.
Ecco il nuovo must-have per l'inverno 2026 che non può mancare nel bagaglio di ogni trail runner: la giacca Nike ACG Lava Loft. Con un peso di soli 283 grammi e un isolamento termico di 700 cuin, è stata progettata per offrire calore, traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici: un capo essenziale per affrontare qualsiasi condizione sullo sterrato.
L'adattabilità di questa giacca a climi estremi si basa su diverse tecnologie Nike supportate dai dati per l'isolamento, la ventilazione e via discorrendo. Presentata durante la China International Import Expo 2025 a Shanghai, la giacca Lava Loft è l'esempio concreto di come Nike Running Innovation incontra lo spirito avventuroso di ACG.
Ogni dettaglio è stato concepito con cura sulla base di ricerche e prototipi. Per prima cosa, i designer di Nike ACG presso il Nike Sports Research Lab hanno individuato i punti che richiedono più protezione dal freddo e ventilazione dell'umidità attraverso un dettagliato sistema di mappatura del corpo. Ricercatori e atleti hanno quindi trascorso centinaia di ore a testare la giacca per determinare con esattezza la posizione degli inserti traforati Nike AeroLoft in modo da fornire adeguati livelli di traspirabilità e calore.
Anche la protezione dalle intemperie è stata fondamentale per il design accurato e tecnologicamente avanzato di Lava Loft. Lo strato esterno arancione e khaki della giacca, realizzato con materiali resistenti a condizioni di umidità, mantiene la pella asciutta offrendo un comfort duraturo per tutto il giorno.
Da notare che tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un capo che pesa solo 283 grammi. Forse il design packable è quella più singolare: la giacca Lava Loft si può piegare e riporre nella sua stessa tasca, che riporta il messaggio "Pack it in. Pack it out." per sottolineare appunto la facilità di ripiegatura e trasporto.
L'impegno continuo di Nike per l'innovazione tecnologica, attraverso ricerche e test approfonditi, va oltre la giacca Nike ACG Lava Loft. Tra gli altri esempi possiamo citare la scarpa da running Nike ACG Ultrafly, sottoposta a più di 13 cicli di test; la rivoluzionaria tecnologia dei materiali Nike Radical AirFlow, progettata per combattere il caldo estremo che prova chi corre; l'All Conditions Racing Department, un gruppo di atleti e atlete d'eccezione dedicato ai test di pressione di ogni capo di abbigliamento Nike ACG.
La giacca Nike ACG Lava Loft sarà disponibile in tutto il mondo su nike.com e presso rivenditori selezionati all'inizio del 2026.