Nike Metcon 10 conferisce agilità, leggerezza e stabilità al fitness funzionale

Il primo modo in cui Gleason e il suo team hanno raggiunto questo obiettivo è stato quello di allargare l'avampiede, ovvero la parte che inizia dalla pianta del piede e termina sulla punta delle dita. Questa modifica offre agli atleti lo spazio per allargare le dita dei piedi e spingere sul pavimento, aiutandoli a ottenere stabilità e potenza durante i sollevamenti pesanti, afferma Gleason.

Per migliorare ulteriormente la stabilità, il team Nike ha ridotto al minimo il piatto suola Hyperlift e ha aggiunto una schiuma più rigida nel tallone. Questi miglioramenti a livello di design hanno anche ridotto il peso e la rigidità della scarpa, migliorando l'agilità senza compromettere la stabilità.

Il team ha anche aggiunto al design nuovi intagli di flessione, che consentono al piede di muoversi più liberamente. Grazie a questi nuovi elementi, Gleason osserva che la scarpa è più comoda per gli esercizi cardio.