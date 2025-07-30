Ja 3 è la scarpa di Morant più personalizzata di sempre

In campo, Ja Morant è impavido, ci diverte con le sue magie in palleggio e le schiacciate spettacolari. Il numero 12 è un must in TV. Questa stessa energia è l'ispirazione per la sua ultima scarpa esclusiva, Ja 3. Oltre a offrire vantaggi in termini di prestazioni, questa silhouette racconta la storia di un ragazzo che è passato dagli allenamenti in cortile con suo padre a diventare Rookie of the Year e a entrare nei quintetti All-NBA.

Ja ha sempre superato i limiti e fatto le cose a modo suo. Quindi, non sorprende che abbia contribuito a scrivere la storia della sua nuova scarpa. Quando indossi Ja 3, sai di avere qualcosa di autenticamente Ja.