Ja 3 è la scarpa di Morant più personalizzata di sempre

Ja 3: un design all'avanguardia che non passa inosservato
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Ja Morant e Nike hanno creato una scarpa che rispecchia il look e lo stile inconfondibili di Ja.
In campo, Ja Morant è impavido, ci diverte con le sue magie in palleggio e le schiacciate spettacolari. Il numero 12 è un must in TV. Questa stessa energia è l'ispirazione per la sua ultima scarpa esclusiva, Ja 3. Oltre a offrire vantaggi in termini di prestazioni, questa silhouette racconta la storia di un ragazzo che è passato dagli allenamenti in cortile con suo padre a diventare Rookie of the Year e a entrare nei quintetti All-NBA.
Ja ha sempre superato i limiti e fatto le cose a modo suo. Quindi, non sorprende che abbia contribuito a scrivere la storia della sua nuova scarpa. Quando indossi Ja 3, sai di avere qualcosa di autenticamente Ja.
Un processo di design rivoluzionario
Per la creazione della sua terza scarpa esclusiva, Ja ha iniziato a scambiare idee con il team di design di Nike via email. Collaborare a distanza è normale, ma il team ha visto l'opportunità di spingersi oltre. Così ha organizzato un incontro con Ja a San Francisco per sviluppare altre idee.
"Volevamo che si sentisse un artista, non solo un atleta", afferma Ben Nethongkome, capo designer in quel primo incontro.
In seguito, Ja si sarebbe recato insieme alla sua famiglia al Nike WHQ di Beaverton, in Oregon, per approfondire il discorso. Durante gli incontri, Ja non si è limitato a dare un feedback. Era parte integrante del progetto. Con notevole senso pratico, lanciava idee su una lavagna insieme al team di design e dipingeva con la vernice spray. Quel cambiamento ha dato vita a qualcosa di nuovo. E ha avuto come risultato la scarpa Ja più personalizzata di sempre.
Quando Ja ha dipinto uno Swoosh, non l'ha fatto nel solito modo. L'ha inclinato: diagonale, audace, evocativo. Nethongkome ha capito al volo. Quell'angolo? Richiamava l'inclinazione della lettera "J". L'aggiunta della lettera A di fianco ha permesso di affiancare l'inconfondibile logo Nike con il marchio personale di Ja. L'elemento distintivo di Ja 3 è stato inizialmente concepito proprio da Ja.
Come primo atleta Nike Basketball della Generazione Z, Ja sta riscrivendo non solo le regole del gioco, ma anche quelle del processo creativo, sviluppando una scarpa con cui qualsiasi giocatore può scendere in campo.
Make Them Watch: la nuova era di Ja
L'evoluzione richiede innovazione, ma era importante mantenere il DNA che definisce Ja come atleta. "Sono quello che sono. Non cambierò mai", ha detto al team di design. Ciò significava riportare il motivo a graffi visto su Ja1 e Ja 2. Questa volta, le texture a strati e il flusso direzionale simboleggiano il movimento e la sfida, principi fondamentali del gioco di Ja.
Aggiornamenti pronti per la partita
Una grande sfida per il team di design è stata introdurre innovazioni mantenendo il prezzo accessibile. In questo caso, il modo migliore per immaginare la prossima era delle scarpe era pensare fuori dagli schemi. Per la prima volta, una scarpa da basket Nike ad alte prestazioni è dotata di una schiuma ZoomX ibrida a tutta lunghezza, che aumenta il ritorno di energia e il comfort.
Dal punto di vista tecnico, ogni scelta è stata fatta con cura per supportare i movimenti preferiti di Ja e per mantenere il piede del giocatore ben saldo mentre dribbla i difensori o si libra nell'area. Il motivo di trazione della suola è realizzato con un logo Ja ripetuto e progettato per accompagnare i suoi rapidi cambi di direzione. "Volevamo dargli più tempo di sospensione e tenere saldo il piede nelle penetrazioni a canestro", ha affermato Monique Currie, senior product line manager ed ex atleta della WNBA. "Quando Ja supera i difensori con il suo bulldog crossover, le scarpe offrono una sensazione di esplosività studiata per gestire la sua debordante atleticità".
L'elisir
Ja definisce il 2025 il suo "anno del decollo" e il modo in cui è riuscito a portare la sua visione in ogni elemento del design delle ultime scarpe riflette la sua energia straripante sia dentro che fuori dal campo. Per il primo lancio di Ja 3, Ja e il team si sono concentrati su un paio di colorway esclusive Ja 3 che riflettono l'irresistibile spettacolarità delle sue giocate quando scende in campo. Con nomi come "Light Show" e "Price of Admission", è chiaro che le scarpe hanno qualcosa da dire, proprio come fa Ja sul parquet: se ti distrai un attimo, l'ha già perso.
Il lancio di Ja 3 introduce un modello che si rivolge agli atleti o a chiunque voglia dare spettacolo, grazie alla meticolosa attenzione ai dettagli, come le texture graffiate. Ja 3 sarà disponibile ad agosto 2025. La nuova sneaker sarà disponibile presso rivenditori selezionati e su Nike.com.
Domande frequenti
Cosa rende Ja 3 diversa?
È la prima scarpa Ja costruita da zero. Il design, la trazione e le texture riflettono tutti il contributo del fuoriclasse dei Grizzlies.
È adatta per giocare all'aperto?
Sì. Il motivo di trazione è stata progettata per supportare movimenti rapidi e repentini, in particolare l'esclusivo bulldog crossover di Ja.
Qual è la storia dei graffiti?
Ja ha dipinto lettere e Swoosh con la vernice spray durante un incontro nel campus Nike. Quei disegni ha ispirato direttamente il carattere e il logo della scarpa.
Ci saranno altre colorway?
Sì. Sono in arrivo altre colorway.