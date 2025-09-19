Sneakers e mattoncini: ti presentiamo la collezione Nike Air Max Dn x LEGO®

Sneakers e mattoncini: la nuova collezione Nike Air Max Dn x LEGO®
Novità sui prodotti
Alza il livello di gioco con la fantasiosa collaborazione tra Nike e The LEGO Group.
- È prima collaborazione tra Nike e The LEGO Group che prevede una collezione Nike Air Max Dn x LEGO, una t-shirt sportiva e un pallone da basket per giocare senza regole.
- The LEGO Group e Nike lanceranno la collezione il 1° agosto 2025.
- Altri modelli iconici saranno disponibili il 1° settembre 2025.
Allaccia la tua immaginazione
Entra in un mondo in cui le sneakers stimolano l'immaginazione e il gioco non conosce limiti. La collezione Nike Air Max Dn x LEGO non è solo una collaborazione, è una rampa di lancio per raggiungere un universo dove sport e creatività entrano in collisione. Con Max, il personaggio Air Max di Nike, e le minifigure LEGO che sbirciano dalle finestre delle bolle d'aria e i dettagli olografici che danzano sull'intersuola, questa scarpa invita i bambini a sognare in grande. A ogni passo avranno l'impressione di essere sospesi in aria mentre liberano la loro immaginazione.
La tomaia in mesh tattile presenta una caratteristica texture a bottoncini, ispirata agli iconici mattoncini LEGO. Gialla come le inconfondibili minifigure, la scarpa è ricca di dettagli originali e giocosi, dall'etichetta LEGO sulla linguetta al logo olografico stampato sul tallone e sulla scatola. Osservando più da vicino, si scoprono simpatiche sorprese all'interno delle bolle d'aria, come una minifigura aliena nascosta che sorride. "Sappiamo che ci sono molti consumatori che amano entrambi i brand", ha dichiarato Eden Pearson, Global Kids Sportswear Footwear Product Manager. La scarpa celebra il legame tra i futuri sneakerheads e i costruttori.
La collezione di scarpe Air Max Dn x LEGO viene lanciata insieme a una t-shirt e a un pallone da basket Nike x LEGO, entrambi caratterizzati dall'inconfondibile giallo LEGO e dal logo in co-branding Nike x LEGO. Queste originali rivisitazioni gettano le basi per il futuro dello sport e del gioco in una dinamica e divertente partnership tra due icone leggendarie.
Oltre al design e alle prestazioni eccezionali, questa collezione vuole risvegliare la capacità di stupirsi, innata nei bimbi. "Ecco perché facciamo quello che facciamo", spiega Pearson.
"Collaborare con un brand molto inclusivo e che stimola la creatività è il motivo principale per cui abbiamo creato questo prodotto."
Eden Pearson
Global Kids Sportswear Footwear Product Manager
Non è solo una scarpa. È un simpatico invito a fare una pausa, a giocare e ad accendere l'immaginazione. "Il vero obiettivo è suscitare meraviglia e gioia nei bambini che si stanno disinnamorando del gioco o forse l'hanno già fatto", afferma Pearson.
I team hanno scandagliato gli archivi di entrambi i brand per prendere spunto da collezioni iconiche e dare vita a qualcosa di completamente nuovo. "Durante il processo di design i team di The LEGO Group e Nike hanno scavato negli archivi di ciò che è importante per entrambi i brand", ha dichiarato Pearson. Il risultato? Una collezione pensata non solo per il movimento, ma per l'immaginazione in movimento.
Insieme, Nike e The LEGO Group non stanno solo creando qualcosa di nuovo. Stanno anche spalancando le porte di mondi completamente nuovi per la prossima generazione, riportando l'elemento del gioco nello sport. "È una scarpa che rispecchia la filosofia di The LEGO Group e porta i nostri bambini in uno spazio moderno con Nike", ha osservato Pearson. In questo spazio convivono la passione per il gioco e l'entusiasmante mondo dello sport.
L'avventura inizia adesso. Allaccia le scarpe e passa al livello successivo. Preparati a giocare.