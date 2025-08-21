Kobe 3 Protro: come Nike ha rinnovato un'icona con tecnologie avanzate

Non è solo una scarpa da guardare e ammirare. È una scarpa da indossare con passione. Kobe 3 Protro è dotata di una tecnologia avanzata per supportare gli atleti e le atlete che si muovono con rapidità, precisione e controllo. Se giochi velocemente e hai bisogno di reattività, questo modello ti aiuta con un'ammortizzazione Zoom Strobel a tutta lunghezza e un'intersuola ridisegnata. L'ammortizzazione a tutta lunghezza è ottenuta sostituendo i due airbag Zoom più piccoli con uno solo che va dalla punta al tallone.



"Sentirai immediatamente il rimbalzo", ha dichiarato Hailey Dunham, Basketball Footwear Product Testing Analyst di Nike. "Gli atleti e le atlete ci hanno chiesto più comfort sotto i piedi, quindi abbiamo reso la rivisitazione più morbida e reattiva rispetto al modello Kobe 3 originale. Questa combinazione centra davvero l'obiettivo".



La tomaia, che ricorda la rete del canestro, non è stata progettata in questo modo solo per motivi estetici. Rinforzata con mesh, contiene e consente all'aria di passare, bloccando il piede in posizione e lasciandolo respirare. Il battistrada migliorato aiuta i giocatori e le giocatrici a cambiare direzione, fermarsi improvvisamente e fare movimenti esplosivi con la disinvoltura che ha reso famoso Black Mamba.



"È la prima volta che abbiamo rimodellato contemporaneamente la suola, l'intersuola e la tomaia nella scarpa Protro", ha aggiunto Jeni Takekawa McDonald, Kobe Footwear Product Director di Nike. "Abbiamo ascoltato i feedback sui periodi di prova e apportato modifiche concrete".