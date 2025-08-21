Kobe 3 Protro: come Nike ha rinnovato un'icona con tecnologie avanzate

Kobe 3 Protro: Nike ha rivisitato un modello iconico con la tecnologia moderna
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Riprogettata per il gioco di oggi, la scarpa Kobe 3 Protro offre reattività, trazione e comfort di livello superiore in un modello pulito e senza fronzoli, pensato per i veri appassionati e le vere appassionate di basket.
Il lancio di Kobe 3 Protro non è solo un omaggio alla leggendaria storia di Kobe, ma rappresenta anche la reintroduzione di una scarpa da basket ad alte prestazioni progettato per il gioco di oggi. Progettata pensando agli atleti e alle atlete di oggi, la scarpa Kobe 3 Protro offre un pacchetto completo: comfort, trazione, traspirabilità e rimbalzo in una colorway elegante e pulita, completamente bianca, con un motivo di trazione a diamante che rende omaggio al secondo nome della figlia maggiore di Kobe, Diamanté.
Che tu voglia allenarti in palestra, partecipare a tornei nel weekend o vivere un'esperienza di gioco superiore, il modello Kobe 3 Protro è ciò che fa per te. Questa edizione rivisitata della scarpa che Kobe ha indossato durante la stagione MVP 2007-2008 mette al primo posto l'innovazione funzionale senza sacrificare il design.
Pensata per il tuo gioco
Non è solo una scarpa da guardare e ammirare. È una scarpa da indossare con passione. Kobe 3 Protro è dotata di una tecnologia avanzata per supportare gli atleti e le atlete che si muovono con rapidità, precisione e controllo. Se giochi velocemente e hai bisogno di reattività, questo modello ti aiuta con un'ammortizzazione Zoom Strobel a tutta lunghezza e un'intersuola ridisegnata. L'ammortizzazione a tutta lunghezza è ottenuta sostituendo i due airbag Zoom più piccoli con uno solo che va dalla punta al tallone.
"Sentirai immediatamente il rimbalzo", ha dichiarato Hailey Dunham, Basketball Footwear Product Testing Analyst di Nike. "Gli atleti e le atlete ci hanno chiesto più comfort sotto i piedi, quindi abbiamo reso la rivisitazione più morbida e reattiva rispetto al modello Kobe 3 originale. Questa combinazione centra davvero l'obiettivo".
La tomaia, che ricorda la rete del canestro, non è stata progettata in questo modo solo per motivi estetici. Rinforzata con mesh, contiene e consente all'aria di passare, bloccando il piede in posizione e lasciandolo respirare. Il battistrada migliorato aiuta i giocatori e le giocatrici a cambiare direzione, fermarsi improvvisamente e fare movimenti esplosivi con la disinvoltura che ha reso famoso Black Mamba.
"È la prima volta che abbiamo rimodellato contemporaneamente la suola, l'intersuola e la tomaia nella scarpa Protro", ha aggiunto Jeni Takekawa McDonald, Kobe Footwear Product Director di Nike. "Abbiamo ascoltato i feedback sui periodi di prova e apportato modifiche concrete".
"Questa è una versione più intelligente, più nitida e migliore di un modello già forte".
Jeni Takekawa McDonald
Kobe Footwear Product Director
Test di valutazione reali, risultati reali
I designer Nike hanno eseguito cinque cicli di test sul modello Kobe 3 Protro, una procedura rigorosa che rispecchia i principi implacabili della Mamba Mentality di Kobe. Hanno coinvolto sia atleti che atlete per ottenere contributi equilibrati per un'ampia gamma di stili di gioco. I risultati sono stati illuminanti.
"Abbiamo confrontato l'originale con il nostro campione Protro e 12 tester su 15 hanno preferito quest'ultimo", ha affermato Dunham. "È stato allora che abbiamo capito di avere in mano qualcosa di speciale".
Per i giocatori abituati ai modelli a taglio basso, il taglio medio della scarpa Protro 3 rappresenta un cambiamento, ma vale la pena provarlo. "Vi sorprenderebbe sapere quanti giocatori e quante giocatrici hanno detto di aver avvertito una maggiore sicurezza, pur mantendendo la mobilità", ha dichiarato Dunham. "Anche gli atleti e le atlete abituati alle scarpe basse si sono adattati rapidamente e hanno apprezzato il supporto."
Caratteristiche tecniche di cui non potrai più fare a meno
- Zoom Strobel a tutta lunghezza: massimo ritorno di energia e sensibilità in campo
- Intersuola Cushlon 3.0: supporto leggero che non compromette il rimbalzo
- Tomaia in TPU con supporto in mesh: stabilità e maggiore traspirabilità
- Motivo di trazione a diamante: maggiore aderenza e controllo multidirezionale
- Profilo a taglio medio: supporto saldo della caviglia senza sacrificare la mobilità
Per chi è pensata
Questa scarpa è per progettata per veri giocatori di basket che hanno bisogno di attrezzature affidabili. Ciò che differenzia davvero Kobe 3 Protro dagli altri modelli sono le prestazioni sotto pressione. A centrocampo per cambi di direzione rapidi o in attacco per un maggiore supporto su atterraggi e pivot, la scarpa Kobe 3 Protro è perfetta per i giocatori e le giocatrici che passano molto tempo in campo.
Gli strumenti ci sono. Lo standard è alto. Ora tocca a te.
Domande frequenti: Kobe 3 Protro
Quando verrà lanciato il modello Kobe 3 Protro?
Il lancio di Nike Kobe 3 Protro è previsto per il 23 agosto 2025, ovvero il compleanno di Kobe Bryant. Si tratterà di un'edizione limitata senza riassortimenti.
Quanto costerà Kobe 3 Protro?
Kobe 3 Protro sarà disponibile nelle misure per adulti e avrà un costo di 200 $. I prezzi potranno subire variazioni man mano che diventeranno disponibili nuovi colori e modelli, quindi tieni d'occhio l'app SNKRS per gli ultimi aggiornamenti.
Cosa rende Kobe 3 Protro diversa dal modello Kobe 3 originale?
Kobe 3 Protro dispone di una moderna tecnologia ad alte prestazioni, preservando l'integrità del design originale. Presenta una trazione migliorata, con ammortizzazione Zoom Strobel a tutta lunghezza (un upgrade fondamentale rispetto alla scarpa Kobe 3 originale) e una maggiore traspirabilità.
Come è stata testata la scarpa?
Il progetto ha previsto cinque cicli di test, a dimostrazione del profuso impegno di Nike per perfezionare la scarpa.
Qual è il significato degli elementi di design?
La tomaia che ricorda il canestro riproduce il movimento della rete quando si effettua un tiro, imitando i movimenti fluidi di Kobe in campo. Il motivo di trazione a diamante rende omaggio al secondo nome della figlia maggiore, Diamanté, unendo due elementi di fondamentale importanza per Kobe: il basket e la famiglia.