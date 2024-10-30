Nuove super scarpe: verso il successo con la tecnologia Air

Maxfly 2 è la scarpa chiodata per atletica di Nike, progettata per i velocisti che gareggiano tra i 100 e i 400 metri (fino a un giro di pista). Come Maxfly 2, Victory 2 è un'altra innovativa scarpa chiodata per atletica, che verrà utilizzata a Parigi, ed è pensata per gli specialisti di mezzofondo che corrono tra gli 800 e i 1.500 metri.

La tecnologia Air Zoom ha fatto il suo debutto nelle scarpe chiodate per atletica nel 2020. Le nuove silhouette sono progettate con un profilo più piatto e una maggiore attenzione alla stabilizzazione, senza rinunciare al ritorno di energia di Nike Air. Sia Maxfly 2 che Victory 2 uniscono la potenza di un piatto suola in fibra di carbonio all'ammortizzazione di Air Zoom. Ancor prima che il design fosse ultimato, cinque figure sportive Nike hanno stabilito record mondiali indossando i prototipi di Victory 2.

Emily Farina, Principal Researcher dell'NSRL, afferma: "L'ammortizzazione Air Zoom nei modelli Maxfly e Victory ha ispirato alcune persone ad affrontare distanze che prima non avrebbero mai provato".