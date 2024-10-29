LeBron TR1: l'ineguagliabile scarpa da training per la nuova generazione di atleti e atlete

"TR1 è pensata per gli atleti che non si accontentano mai e danno sempre il massimo", afferma LeBron. "L'allenamento è una parte fondamentale del mio percorso, e questa scarpa è stata realizzata per permettere a tutti di allenarsi dove e quando vogliono".

L'idea per lo sviluppo di questo modello è frutto delle informazioni elaborate dal Nike Sports Research Lab. Il prodotto finale è una scarpa unica e versatile, dallo stile moderno e accattivante, per allenarsi al meglio sia al chiuso che all'aperto. TR1 sfoggia un design ergonomico e leggero, che esalta la stabilità e la flessibilità della zona dell'avampiede per prestazioni superiori. Inoltre, la parte inferiore della tomaia è priva di sottopiede per permettere a chi la indossa di sfruttare al meglio l'impareggiabile reattività dell'ammortizzazione in schiuma.

La speciale suola con motivo waffle rovesciato offre una trazione di alto livello dove serve di più, mentre l'intersuola dona stabilità, supporto e comfort. Infine, la forma ampia e l'avvolgente rivestimento interno della scarpa rappresentano una pratica accortezza in caso di gonfiore del piede durante l'allenamento.