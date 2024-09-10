Come Nike Luka 3 migliora le prestazioni nel basket

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Ecco tre motivi per cui questa nuova versione di Luka merita tutto il successo.

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Non è un caso se Luka Dončić, guardia dei Dallas Mavericks, è soprannominato "Luka Magic". Dall'esordio come "Rookie of the Year" alla conquista di svariati record NBA negli anni successivi, Dončić sembra essere sempre un paio di mosse avanti, a prescindere da chi siano gli avversari.

Ecco perché il cestista sloveno era perfetto per una scarpa ispirata alle sue abilità e prestazioni. Luka 2 ha entusiasmato tutti con la sua punta ampia, la resistenza, la protezione dagli urti e la maggiore imbottitura. Ora Nike è pronta ad alzare il livello del gioco.

Unione perfetta tra il meglio della linea Luka e delle ultime innovazioni, Luka 3 mantiene viva la magia grazie a questi tre vantaggi.

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1. Velocità e controllo

Oltre al suo notevole stile di gioco, Dončić è noto per la sua passione per le auto sportive ad alte prestazioni, e Luka 3 esprime le caratteristiche più amate dal campione: controllo e accelerazione fluida, cambi di direzione rapidi e trazione negli arresti fulminei.

Il design stesso di Luka 3 rende omaggio a questa passione, con un motivo a spina di pesce ispirato alle auto da corsa. Persino le linguette riprendono il materiale delle cinture di sicurezza. Spoiler: le abilità di Dončić e il suo entusiasmo per le auto potenti sono il motivo per cui le colorazioni si chiamano Midnight Racer e Photo Finish.

Come Nike Luka 3 migliora le prestazioni nel basket

2. Tecnologia IsoPlate e schiuma Cushlon 3.0

Per creare Luka 3, i designer Nike hanno migliorato IsoPlate, una tecnologia sviluppata appositamente per Luka. Questa tecnologia amplia il supporto laterale e rimuove le sezioni della parete laterale del piatto suola. In questo modo la scarpa, oltre a essere più leggera, stabilizza il piede sulla suola interna e offre la possibilità di sfruttare i movimenti laterali e diagonali.

Fondamentale per Nike Luka fin dall'inizio, questa tecnologia porta avanti la tradizione di innovazioni ad alte prestazioni del brand Jordan, come Flight Plate ed Eclipse Plate. Il miglioramento di IsoPlate offre un nuovo livello di agilità per rapidi cambi di direzione, soprattutto se abbinata alla schiuma Cushlon 3.0 a tutta lunghezza della scarpa, che consente una transizione fluida dal tallone alla punta. Accelerare, rallentare, eseguire step-back e tirare a canestro: Luka 3 è ciò che ti serve per ogni tua mossa.

Come Nike Luka 3 migliora le prestazioni nel basket

3. Sostenibilità

Luka 3 si basa sui vantaggi in termini di prestazioni di Luka 2 e aumenta il livello di sostenibilità della linea Luka. Per la prima volta, ogni colorazione di Luka 3 è realizzata per almeno il 20% del suo peso in materiali riciclati. Per Luka 2, solo una colorazione per stagione ha raggiunto questa soglia.

Questo fatto colloca Luka 3 nella stessa categoria di alcune delle scarpe più sostenibili di Nike, tra cui Nike Dunk e Nike Air VaporMax, e la rende leader nell'impegno per la sostenibilità della linea Jordan. Quando unisci prestazioni e innovazione straordinaria allo stile delle auto sportive, e rendi tutto anche più sostenibile, ciò che ottieni è pura magia.

Data di pubblicazione originale: 17 giugno 2024

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