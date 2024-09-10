Come Nike Luka 3 migliora le prestazioni nel basket

Non è un caso se Luka Dončić, guardia dei Dallas Mavericks, è soprannominato "Luka Magic". Dall'esordio come "Rookie of the Year" alla conquista di svariati record NBA negli anni successivi, Dončić sembra essere sempre un paio di mosse avanti, a prescindere da chi siano gli avversari.

Ecco perché il cestista sloveno era perfetto per una scarpa ispirata alle sue abilità e prestazioni. Luka 2 ha entusiasmato tutti con la sua punta ampia, la resistenza, la protezione dagli urti e la maggiore imbottitura. Ora Nike è pronta ad alzare il livello del gioco.

Unione perfetta tra il meglio della linea Luka e delle ultime innovazioni, Luka 3 mantiene viva la magia grazie a questi tre vantaggi.