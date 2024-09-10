Maggiore concentrazione con gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus
Notizie sul prodotto
Modelli futuristici pensati per essere indossati prima e dopo una gara.
Gli occhiali da sole giusti possono fare la differenza per gli atleti e le atlete? Se pensi che la risposta sia no, permettici di presentarti i modelli Nike Athena e Nike Zeus.
Sia Nike Athena che Nike Zeus possono contribuire a migliorare la concentrazione di qualsiasi atleta. Il loro design riduce le distrazioni e favorisce le prestazioni cognitive.
Prima di progettare gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus, Nike ha invitato un campione di atleti e atlete a partecipare a un sondaggio per capire quali fossero le caratteristiche più desiderate. Secondo John Hoke, Chief Innovation Officer di Nike, la maggior parte degli atleti intervistati ha dichiarato di desiderare occhiali da sole che offrano un "vantaggio a livello mentale" e aiutino a trovare la massima concentrazione.
Hoke ha aggiunto che "la capacità di trovare la massima concentrazione e non distrarsi è fondamentale per questi atleti".
È per questo motivo che sono stati creati i modelli futuristici Nike Athena e Nike Zeus. Caratterizzati da un design unisex, gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus non passano mai inosservati. Hanno un look esclusivo e, per le loro caratteristiche, si distinguono da qualsiasi altro modello.
Incarnazione del concetto stesso di "velocità", gli occhiali Nike Zeus sfoggiano un design cool e sono così leggeri che qualche atleta potrebbe persino dimenticare di averli indosso. Con una montatura in titanio realizzata a mano, gli occhiali da sole Nike Zeus hanno un design che avvolge parzialmente il viso, simile a una maschera. Inoltre, presentano piccole perforazioni che aumentano la circolazione dell'aria. Questo aiuta a prevenire l'accumulo di calore sul viso dell'atleta.
Come per il modello Nike Zeus, anche per gli occhiali da sole Nike Athena la leggerezza è una caratteristica imprescindibile. Hai presente quando senti le ciglia che battono contro le lenti degli occhiali da sole? L'assenza di viti nel modello Nike Athena contribuisce ad allontanare le lenti dal viso e a evitare il contatto con le ciglia.
Grazie alla tecnologia Nike Max Extreme Lens, gli occhiali da sole Nike Zeus e Nike Athena aiutano a prevenire l'affaticamento oculare durante l'attività fisica.
Non solo sono altamente innovativi, ma entrambi i modelli Nike Athena e Nike Zeus sono anche progettati con un occhio alla sostenibilità. Sono occhiali da sole realizzati con materiali riciclati, che rappresentano almeno il 40% del peso totale del modello Nike Athena e almeno il 20% del peso del modello Nike Zeus.
Gli occhiali Nike Athena e Nike Zeus sono disponibili in tutto il mondo sulle piattaforme digitali Nike dal 24 luglio 2024.