Maggiore concentrazione con gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus

Prima di progettare gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus, Nike ha invitato un campione di atleti e atlete a partecipare a un sondaggio per capire quali fossero le caratteristiche più desiderate. Secondo John Hoke, Chief Innovation Officer di Nike, la maggior parte degli atleti intervistati ha dichiarato di desiderare occhiali da sole che offrano un "vantaggio a livello mentale" e aiutino a trovare la massima concentrazione.



Hoke ha aggiunto che "la capacità di trovare la massima concentrazione e non distrarsi è fondamentale per questi atleti".

È per questo motivo che sono stati creati i modelli futuristici Nike Athena e Nike Zeus. Caratterizzati da un design unisex, gli occhiali da sole Nike Athena e Nike Zeus non passano mai inosservati. Hanno un look esclusivo e, per le loro caratteristiche, si distinguono da qualsiasi altro modello.