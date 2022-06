Come allenare la forza per ottenere risultati secondo il trainer Ben Bruno

La vita è piena di frottole, ma il fitness non dovrebbe esserlo. Ecco perché Ben Bruno, onesto trainer delle star Nike, è in missione per eliminare le idee sbagliate, tipo "di più è meglio" e "zero giorni di pausa", e aiutare tutti, inclusi Chelsea Handler e Justin Timberlake, a semplificare gli allenamenti per ottenere risultati in sala pesi. In questo episodio di Trained, il laureato alla Columbia che si definisce una "testa di rapa" parla con Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, di come una schiena malandata abbia lanciato la sua carriera di trainer, delle cose che ha imparato lavorando con i migliori artisti di Hollywood e del perché alcuni di noi potrebbero voler smettere di fare i burpee (abbiamo detto "alcuni"!). Descrive anche il suo metodo super semplice che prevede di ripetere solo una manciata di esercizi, la sua formula "KISS", e la sua opinione sul principio di Pareto (la cosiddetta regola dell'80/20), in modo che tutti possiamo diventare forti come Bruno anche da soli.