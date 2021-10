Il momento migliore per bere shake proteici

Le tempistiche migliori per l'assunzione di proteine dipendono dagli obiettivi e dallo stile di vita di ciascuno.



In passato, gli esperti in scienze motorie e sportive e i patiti del fitness ritenevano che poco dopo l'esercizio fisico si aprisse una piccola finestra anabolica durante la quale era necessario assumere proteine per trarre i massimi vantaggi dall'allenamento e migliorare le prestazioni sportive. Ma questo mito è stato sfatato.



Oggi gli scienziati incoraggiano gli atleti a considerare l'intera giornata come un'occasione per fornire al corpo le energie adeguate allo svolgimento dell'attività fisica.



Un frullato proteico, quindi, andrebbe bene sia prima che dopo l'allenamento, o anche prima di andare a letto. Per fornire al corpo l'energia necessaria, nel corso della giornata si possono anche consumare spuntini e pasti che consentono di assumere una varietà di micro e macronutrienti.



Secondo gli autori di uno studio del 2020 sui tempi giusti per l'assunzione dei nutrienti, "sebbene la ricerca suggerisca che consumare determinati nutrienti in momenti specifici possa portare dei benefici, è probabile che i maggiori vantaggi si ottengano assumendo nutrienti in qualsiasi momento prima o dopo l'esercizio fisico e, in generale, durante la giornata".



Lo studio suggerisce che più che a una finestra anabolica, dovremmo pensare a una "porta su opportunità nutrizionali" in grado di incidere positivamente su prestazioni e recupero.



Cosa significa per te?



Significa che non devi più correre a casa dopo la palestra per mandar giù un frullato proteico prima che la finestra anabolica si richiuda.



E significa anche che potresti prendere in considerazione diversi tipi di proteine per soddisfare le tue esigenze nei vari momenti della giornata.



Infine, per migliorare le tue prestazioni sportive, puoi preparare un frullato proteico con una gamma più ampia di ingredienti.