Quali tights indossare durante gli allenamenti

Dopo aver pensato alle caratteristiche che desideri, ora è il momento di considerare dove li indosserai. Alcuni tights sono progettati appositamente per quello che ami fare e i tights Nike si prestano a ogni tipo di attività.

Tights da running

Anche chi è alle prime armi dovrebbe puntare a percorrere almeno dai 3 ai 6 chilometri alla settimana. Non è poco, ma indipendentemente dai chilometri percorsi, i leggings da allenamento devono essere sempre all'altezza della situazione.

I tights da running di Nike sono progettati per sostenerti al massimo negli scatti, nelle passeggiate, nel jogging o quando punti a realizzare il tuo record di corsa personale, senza irritare la pelle. Hanno tutte le caratteristiche che desideri, tra cui:

Design impeccabile per una vestibilità perfetta anche dopo movimenti ripetuti per chilometri e chilometri

Zone di traspirabilità strategiche per il massimo comfort

Elementi rifrangenti per una maggiore sicurezza

Diverse tasche per avere le mani libere

La maggior parte dei tights da running Nike è a vita media, con coulisse in vita per una vestibilità regolabile. Per i runner che percorrono lunghe distanze, si consigliano tights traspiranti e con numerose tasche. Se sei scattista e punti alla velocità, scegli un tessuto liscio e una fascia in vita ampia per aumentare al massimo il comfort durante lo scatto.

Leggings da palestra

Se indossi i leggings da allenamento in palestra, ti servirà un modello che rimanga in posizione qualsiasi esercizio tu svolga. I tights da training Nike offrono la massima flessibilità di movimento, perché sono leggings a vita alta con tasche aperte e una varietà di opzioni di vestibilità e lunghezza.

Nella sala pesi, su una macchina da cardio training, a una lezione di yoga o dovunque ti trovi, i tights Nike riescono sempre ad assecondare i movimenti del tuo corpo.

I pantaloni da yoga Nike a vita alta sono in morbidissimo tessuto Nike Infinalon, per offrire la giusta dose di elasticità, comfort, resistenza e compressione. L'Infinalon ha uno spessore dimezzato, ma una resistenza due volte maggiore rispetto allo spandex, che gli permette di adattarsi a tutte le tue posizioni.

I tights Nike Pro accompagnano ogni tuo movimento nelle sessioni di allenamento più intense, quando decidi di spingere oltre i tuoi limiti. La fascia in vita non si sposta e il tessuto traspirante con mesh sui polpacci aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta. Morbidi ed elasticizzati, questi tights da allenamento ti aiuteranno a raggiungere tutti i tuoi obiettivi.

Leggings per il tempo libero

L'abbigliamento sportivo per il tempo libero è diventato di tendenza: i capi da allenamento sono usciti dalla palestra per entrare nelle case e nei supermercati. È l'ideale per andare a fare spese o per un incontro informale con gli amici. Certo, si chiamano tights sportswear, ma sono adatti tanto per lo sport quanto per il tempo libero, e di solito si preferisce la seconda opzione.

I tights sportswear offrono comfort ed elasticità, ma anche l'opportunità di creare un look. Infatti spesso presentano colori vivaci e stampe d'impatto. Con i tights puoi sbizzarrirti, perché non devono essere solo ed esclusivamente funzionali. In questa categoria troverai anche più tights con vestibilità standard e meno compressione.