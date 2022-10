Come usare uno scaldamuscoli a compressione

Gli sport che richiedono attività e mobilità nella parte inferiore del corpo, come calcio, basket, ciclismo, corsa, sollevamento pesi (solo per citarne alcuni) sono ideali per gli scaldamuscoli per le gambe.

I più utilizzati servono a proteggere polpacci, ginocchia e caviglie.Gli scaldamuscoli per le articolazioni, come la caviglia e il ginocchio, dovrebbero contenere un'imbottitura in schiuma per ridurre ulteriormente l'oscillazione muscolare e il rischio di infortuni grazie a un'ammortizzazione e un supporto aggiuntivi.



Per gli sport che coinvolgono tutto il corpo, come il calcio o il basket, può essere utile usare scaldamuscoli a compressione sia nella parte superiore che inferiore del corpo.