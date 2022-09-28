I 5 benefici per la salute delle saune a infrarossi, secondo gli esperti

Le patologie cardiache sono la principale causa di decesso negli uomini, nelle donne e nella maggior parte dei gruppi razziali ed etnici degli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. "Alcuni studi hanno rivelato che la sauna a infrarossi può contribuire a migliorare l'efficienza cardiaca e ridurre la pressione sanguigna", puntualizza Painter.

In particolare, la sauna a infrarossi può giovare alle persone affette da patologie coronariche, come il colesterolo alto, l'ipertensione e il diabete. Secondo Painter, infatti, la sauna a infrarossi può contribuire ad aumentare la produzione di monossido di azoto. Questo, a sua volta, dilata i vasi e aiuta a migliorare il flusso sanguigno e la circolazione.

La ricerca supporta questo dato: uno studio del 2017 pubblicato sul Journal of Human Hypertension ha rivelato che 30 minuti di sauna riducono l'aterosclerosi e abbassano la pressione. I pazienti di uno studio del 2004, che presentavano almeno un fattore di rischio di coronaropatia, si sono sottoposti a una sessione giornaliera di sauna a infrarossi per due settimane, con una conseguente riduzione della pressione sistolica e dei livelli di stress ossidativo. In un altro studio del 2004, che interessava pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia, è stato dimostrato che una sessione al giorno di sauna a infrarossi da 15 minuti per due settimane può migliorare il battito cardiaco irregolare.