6 modi per disinfettare le tue sneakers

Anche se non hai mai avuto la spiacevole sorpresa di calpestare un souvenir lasciato dal cane dei vicini, batteri invisibili possono entrare in casa tua attaccandosi alle suole o infestare l'interno delle tue scarpe. Se poi hai un'infezione fungina come il piede d'atleta, sarà necessario disinfettare le scarpe per evitare la reinfezione.

Ecco perché tutti dovrebbero disinfettare periodicamente le sneakers. La disinfezione va oltre la pulizia, in quanto si utilizzano sostanze chimiche per eliminare i germi. Ci sono vari metodi per disinfettare le tue sneakers e alcuni sono più efficaci sui materiali delicati rispetto ad altri.

Prima di iniziare, togliti le scarpe fuori casa o all'ingresso e rimuovi i detriti superficiali con una spazzola asciutta. Applica una soluzione delicata di acqua e sapone sul fondo delle scarpe e lascia asciugare per un minuto. Quindi, a seconda del modello di sneakers e dello gravità del problema, puoi usare uno dei seguenti metodi di decontaminazione.