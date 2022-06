6 modi per disinfettare le tue sneakers

Soluzione ideale per: eliminare i virus

Anche se è possibile usare spray o salviette antibatterici generici per la casa, esistono anche prodotti specifici per le scarpe. Se preferisci le salviette, usane una nuova per ogni scarpa. Dopo aver applicato lo spray o passato una salvietta sulla suola della scarpa, lascia agire il prodotto per circa 3-5 minuti o segui le istruzioni riportate sull'etichetta.

È anche possibile usare uno spray antibatterico all'interno della scarpa per prevenire la formazione di funghi.

In alternativa, prova a usare un tappetino igienizzante con una soluzione disinfettante per pulire il fondo delle scarpe. Immergi le sneakers nella soluzione per almeno un minuto o per il tempo consigliato sull'etichetta del prodotto.