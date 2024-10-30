Giannis Freak 6 è l'inedita scarpa esclusiva firmata dal grande cestista di cui porta il nome

La colorway "Roses", con dettagli in rosa, rosso e bianco, rende omaggio al defunto padre di Giannis. La colorway "Naija", invece, nei toni del nero e del Lime Green, incarna la grinta di questa stella del basket e le sue radici nigeriane. La scelta cromatica del rosa non stupisce. Giannis, infatti, ha già indossato scarpe in questa sfumatura durante gli allenamenti con i Bucks per celebrare la nascita della figlia. E per personalizzare ulteriormente questo modello, sul fondo della suola appare la scritta "Freak", ovvero il soprannome di Giannis.

Insieme a Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo e Nike lanceranno anche una nuova silhouette di Giannis Immortality 4, oltre a un'inedita collezione di abbigliamento, che include una maglia, una maglia Dri-FIT con zip a un quarto, una t-shirt Nike classica, pantaloni jogger e shorts. Questi articoli si uniranno a Giannis Immortality 3 e Freak 5, e saranno disponibili su nike.com e presso rivenditori selezionati a partire dal 16 agosto.

Ovviamente, essere alti 2,11 m e avere un'apertura alare di 2,23 m non può che fare la differenza in campo. Ma altrettanto possono fare queste nuove, eleganti e versatili scarpe, e non dovrai necessariamente essere un "Greek Freak" o una divinità greca.