Cos'è la musica terapeutica? È davvero in grado di migliorare la salute?

Attraverso l'utilizzo della MRI (Imaging a risonanza magnetica) è stato dimostrato che la musica medicinale stimola varie parti del cervello, in particolare il sistema limbico. "Conosciuta come il centro emotivo del cervello, quest'area si connette ad altre aree cerebrali che controllano la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e quella respiratoria, nonché il nostro stato emotivo", afferma Veena Graff, MD, professoressa associata di anestesiologia e terapia intensiva presso la University of Pennsylvania. In altre parole, quando ascolti la musica medicinale, il cervello dice al corpo che è il momento di rilassarsi.



La musica stimola il rilascio di neurotrasmettitori come dopamina e altre endorfine che possono alzare o abbassare i marcatori di stress. "Ecco perché alcuni brani ci fanno sentire nostalgici, felici, tristi o arrabbiati, ci rilassano o ci danno energia", spiega Graff. Quando i marcatori di stress si abbassano, "è possibile entrare in uno stato profondo e rilassato, noto come stato di coscienza alterato: quel 'luogo' piacevole, caldo e indistinto in cui ci troviamo quando stiamo per addormentarci o ci stiamo svegliando", afferma Cooper. Ritrovarci in quell'ambiente non ci fa sentire bene soltanto sul momento, "ad esso sono associati tutti i possibili benefici per la salute, tra cui buonumore e riduzione dell'ansia, della tensione muscolare e del dolore", aggiunge Cooper.



Più vitamine contiene il brano, maggiore sarà la riduzione dei marcatori di stress e infiammazione, come afferma Graff, dimostrando con la sua ricerca che la musica medicinale può essere utile quanto la meditazione nel calmare l'ansia preoperatoria. Le vitamine migliori includono un ritmo di circa 60-80 battiti al minuto, percussioni minime, assenza di testi e scarse variazioni dei suoni, secondo Graff. Pertanto, sarà da escludere la tua band indie preferita in favore della musica classica e quella per lo yoga. Gli elementi citati aiutano la mente e il corpo a passare da uno stato di allerta a uno stato che favorisce il riposo e la digestione.



Alcune vitamine soniche, come una graduale decelerazione del ritmo del brano, possono addirittura avere un effetto di rallentamento immediato sulla frequenza cardiaca e/o sulla pressione sanguigna; e questo è stato riscontrato proprio grazie a uno dei brani di Cooper. "Testato nel Mindlab, presso la University of Sussex, è stato ritenuto un potente ausilio per il rilassamento. Così tanto che, quando è stato trasmesso alla radio, si consigliava alle persone alla guida di un veicolo di accostare", afferma Cooper.



Entrambe le esperte sottolineano che è ancora troppo presto per capire appieno il potere della musica medicinale. Grazie a tecnologie sempre più avanzate come i tracker per il fitness, i ricercatori possono misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna quando ascolti dei brani per individuare quali vitamine soniche generano gli effetti migliori. Queste poi possono essere utilizzate per indurre un effetto specifico, come il sonno, la calma o il recupero muscolare dopo l'attività fisica.