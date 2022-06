Come tenere a bada i genitori assillanti secondo il coach Patrick Sang

Sei già a metà strada, anche se a te non sembra al momento.



Anch'io sono stato messo sotto pressione quando ho iniziato a correre per la University of Texas di Austin. In genere, l'head coach reclutava la nuova classe di runner in base alle loro statistiche, quindi la prima volta che ci siamo ritrovati faccia a faccia con lui, ci ha fatto domande su di noi e sul nostro trascorso atletico. Man mano che ci passava in rassegna, vedevo aumentare sempre più il suo disappunto per il nostro livello di esperienza. Aveva così tante aspettative e noi non ne eravamo all'altezza. Era furioso, glielo leggevo negli occhi. È stata davvero una sensazione terribile.



Col tempo, ho capito che il coach si sentiva sotto pressione perché doveva mettere insieme una squadra vincente, pressione che di riflesso trasmetteva a noi. Riuscire a comprendere quello che stava passando mi ha aiutato a separare la sua ansia dalla mia e mi ha insegnato a parlargli con empatia invece che con rabbia. Di lì a poco avremmo sostenuto alcune prove a tempo ed è allora che sono riuscito a fargli vedere di che pasta ero fatto. Devo ammettere che è stata una gran bella soddisfazione dimostrargli quanto si sbagliasse, ma non ci sarei riuscito senza prima comprendere il suo punto di vista.



Per questo ti dico che sei a metà strada. Ci hai già messo del tuo per capire perché i tuoi genitori si comportano in questo modo. Per tua stessa ammissione, stanno cercando di rivivere i loro sogni attraverso di te. Sai bene che le tue prestazioni atletiche non c'entrano, ma i loro rimpianti sì. Questo ti permette di partire in vantaggio nell'affrontare la tua sfida. E ora ti racconto un'altra storia che può aiutarti con il resto…



Quando ho iniziato a correre in pista negli anni Ottanta, il running viveva un periodo di grandi cambiamenti nel mio paese d'origine, il Kenya. La gente iniziava a vedere questo sport come un'occasione per trovare un lavoro, ottenere una borsa di studio o persino per andare negli Stati Uniti. Ho iniziato a vedere che i coniugi e i familiari dei runner li consideravano una fonte di reddito. Dovevano rendere, e non necessariamente in termini di prestazioni, ma di risorse. Sottoporre gli atleti a una pressione di questo tipo equivale a farli correre con un peso sulla schiena, che quasi sempre li rallenta.