Come superare l'ansia da prestazione secondo il coach Patrick Sang

Non sei il solo, PAURA. Moltissimi runner soffrono di ansia, specialmente subito prima di una gara.



Purtroppo molti atleti sentono quest'ansia ovunque, anche nell’aria che respirano. E a volte, in un certo senso, è così. Questo perché i runner amano parlare delle gare: chi affronteranno, i loro record personali e la posta in gioco. Se molti atleti partecipano alla conversazione, può sembrare che non ci sia una via d'uscita dall'ansia.



A volte gli atleti creano questa atmosfera per caso, altre invece lo fanno di proposito. Alcuni runner usano apposta l'ansia per distrarre o scoraggiare gli avversari. Succede, e devi esserne consapevole.



Quando ho gareggiato ai Mondiali del 1987 ho avuto l'onore di competere contro alcuni grandi atleti, uno dei quali aveva un modo incredibile di distrarre gli avversari prima di una gara. Andava sulla linea di partenza e calciava i blocchi con una forza tale che lo sentivano anche dall'altra parte dello stadio. Credo lo facesse di proposito, e funzionava.



Tutto questo per dire che parte dell'ansia che senti prima di una gara potrebbe essere dovuta all'ambiente che ti circonda. Quindi il primo passo è cambiare questo ambiente. Allontanati da chi non fa altro che parlare delle gare. Prova ad ascoltare musica, che ho scoperto avere un effetto calmante su di me prima di una competizione. Anche leggere nelle sere che precedono un grande evento può aiutarti a staccare mentalmente. Puoi considerarlo un allenamento per concentrarti quando stai per iniziare una gara.