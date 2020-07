Come rispondere in modo più positivo

Subito dopo, ai partecipanti è stato chiesto di reagire in modo naturale alla vista di immagini neutrali e negative, e alla sensazione di calore e dolore data dalle alte temperature. In seguito, è stato chiesto loro di reagire a ciascuno di questi elementi con un'accettazione consapevole. Quando i partecipanti hanno accettato un'immagine negativa o un calore doloroso, hanno provato un'emozione e un dolore fisico meno negativi rispetto a quando hanno reagito in modo naturale.



Secondo il co-autore dello studio, il dott. Kevin N. Ochsner, professore e presidente del Department of Psychology della Columbia University, uno dei motivi è che l'accettazione consapevole cambia il modo in cui interpretiamo il significato che diamo alle cose. Un'altra definizione di questa interpretazione è "valutazione" e sta alla base di tutte le emozioni. "L'accettazione consapevole può alterare la tua valutazione dandoti la sensazione di non aver vissuto l'esperienza, come se stessi semplicemente osservando ciò che accade, senza esserne partecipe", afferma. Ad esempio, supponiamo che il tuo obiettivo fosse quello di completare 10 piegamenti, ma che tu sia riuscito a farne solo nove. La tua valutazione potrebbe farti concentrare sul fatto di aver smesso quando ti mancava un solo piegamento, e quindi farti sentire frustrato, oppure può aiutarti a riconoscere che sei andato più vicino di quanto tu non abbia mai fatto, e perciò motivarti a impegnarti di più la prossima volta.



"Le persone hanno la tendenza a far crescere a dismisura i propri sentimenti, basandoli l'uno sull'altro. Sei ansioso e spaventato, poi ti arrabbi perché sei ansioso e spaventato, poi ancora sei triste perché sei arrabbiato, e così via. Ma se riesci ad accettare consapevolmente la reazione iniziale come il modo in cui ti senti davvero, allora tutto ti scivolerà addosso, non amplificherai le cose e la tua risposta emotiva non sarà così intensa o duratura", afferma Ochsner. In altre parole, ti consente di lasciar perdere: tienilo a mente la prossima volta che le cose non vanno come avevi sperato.