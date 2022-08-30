Come rispondere in modo più positivo

Vale la pena saperne di più su questo studio: i ricercatori hanno coinvolto alcuni partecipanti che, non avendo mai meditato prima, hanno seguito una lezione di 30 minuti sull'accettazione consapevole. I partecipanti hanno appreso questo concetto, ovvero la consapevolezza e l'accettazione di una situazione senza giudizi, e il suo funzionamento. Ad esempio, dopo aver mancato il tuo record personale in una gara, dovresti riconoscere e accettare la delusione senza colpevolizzarti, arrabbiarti o considerarti una persona debole. Durante la lezione, inoltre, sono state utilizzate alcune metafore che aiutano ad applicare questo approccio alle situazioni reali: la metafora dell'autista di autobus e la metafora della tempesta (ne parleremo meglio più avanti).

Subito dopo, ai partecipanti è stato chiesto di reagire in modo naturale alla vista di immagini neutrali e negative, e alla sensazione di calore moderato o elevato. In seguito, è stato chiesto loro di reagire a ciascuno di questi elementi utilizzando l'accettazione consapevole. In questo secondo esperimento, i partecipanti hanno provato emozioni meno negative e un dolore fisico meno intenso rispetto a quando avevano reagito in modo naturale alle immagini negative e alle temperature alte.

Il motivo? Secondo il co-autore dello studio, il dott. Kevin N. Ochsner, professore e presidente del Dipartimento di Psicologia della Columbia University, uno dei motivi è che l'accettazione consapevole cambia il modo in cui interpretiamo il significato che diamo alle cose. Un altro modo per definire questo concetto è "valutazione", ed è uno stato mentale che guida tutte le nostre emozioni.

"L'accettazione consapevole può alterare la tua valutazione dandoti la sensazione di non aver vissuto un'esperienza, ma semplicemente di averla osservata senza esserne partecipe", afferma. Ad esempio, supponiamo che il tuo obiettivo fosse quello di eseguire 10 piegamenti, ma che tu ne abbia completati solo nove. In base alla tua valutazione, potresti concentrarti sul fatto di aver eseguito un piegamento in meno, provando un sentimento di frustrazione, oppure potresti pensare: 'È la prima volta che mi avvicino così tanto al traguardo. La prossima volta non mollerò'."

"Generalmente, quando provi un'emozione negativa, ne aggiungi un'altra, e poi un'altra ancora, finché la situazione ti sfugge di mano. Provi ansia e paura, quindi ti arrabbi perché provi ansia e paura, e poi sei triste perché hai provato rabbia, e così via. Ma se riesci ad accettare consapevolmente la reazione iniziale considerandola la tua emozione reale, più genuina, allora tutto ti scivolerà addosso, non ingigantirai la situazione e la tua risposta emotiva non sarà così lunga o intensa", afferma Ochsner. In altre parole, l'accettazione consapevole ti aiuta a gettarti tutto alle spalle. Tienilo a mente la prossima volta che le cose non vanno come avevi sperato.