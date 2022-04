Come il cambiamento climatico influisce sullo sport secondo un'atleta e un esperto

Cos'hanno in comune uno dei più importanti biologi della conservazione e una maratoneta che è rimasta nella leggenda? La passione per l'ambiente. In questo episodio, Jaclyn Byrer dà spazio a due punti di vista unici per raccontare la storia di un obiettivo comune: proteggere il nostro pianeta per permettere a tutti di prosperare. Nella prima parte, lo scienziato M. Sanjayan, CEO di Conservation International, illustra l'attuale situazione ambientale e spiega perché ogni atleta, indipendentemente dalla disciplina che svolge o dal luogo in cui si allena, subisce il condizionamento dei cambiamenti climatici. Inoltre, ci spiega le conseguenze delle nostre scelte alimentari e i passi necessari per creare un futuro migliore. Successivamente Joan Benoit Samuelson, atleta Nike di lunga data, racconta come in decenni di running si sia dovuta adeguare alla scarsa qualità dell'aria e a condizioni meteorologiche mutevoli, elementi che l'hanno spinta a partecipare alle iniziative locali a favore del clima. Entrambi condividono uno sguardo di speranza verso le attività all'aperto e la possibilità di ognuno di noi di fare la propria parte nella corsa contro il cambiamento climatico.