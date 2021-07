Come evitare i risvegli notturni secondo i dottori del sonno

E non per spaventarti, ma a lungo termine, la mancanza di sonno di qualsiasi tipo può portare a problemi di salute come l'aumento di peso e la resistenza all'insulina, dice il dottor Peters, citando un articolo pubblicato sulla rivista Nature and Science of Sleep. Se hai problemi di sonno interrotto almeno tre notti a settimana per almeno tre mesi e ciò interferisce con le tue attività quotidiane, consulta uno specialista del sonno per analizzare eventuali cause sottese.



Anche se non tutti i risvegli notturni possono essere prevenuti, per molti è possibile. Qui parleremo di quali sono i colpevoli a cui fare attenzione e come evitarli.