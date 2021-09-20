Come evitare che i capezzoli si vedano attraverso i bra. Domande mai poste

Più grande è il seno, più rimbalzerà e maggiore sarà il sostegno necessario. Siamo sicuri che lo sai bene già dalle lezioni di educazione fisica, ma il rimbalzo può far male. Prenditi cura del tuo seno scegliendo un bra a sostegno elevato o medio. I modelli a sostegno leggero non sono adatti in questo caso, e non sono sempre consigliati per le coppe D o superiori. Ti consigliamo di provare i bra Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha o Nike FE/NOM Flyknit, che offrono un buon sostegno.

Il bra Nike Dri-FIT Rival è dotato di spalline regolabili e coppe singole per garantire sostegno separato a ognuno dei due seni. Il bra Nike Alpha è fantastico perché offre molta copertura, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali fuoriuscite. Il bra Nike FE/NOM Flyknit è uno dei più venduti, dotato di tessuto traspirante e taglio all'americana per muoverti senza restrizioni.