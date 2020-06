Come eseguire un deadbug: istruzioni passo passo

Attiva e stabilizza il core per migliorare i tuoi movimenti e prevenire gli infortuni.

Il deadbug è un esercizio per far lavorare la mente e il corpo in sintonia. Non farti ingannare dalla sua semplicità: si tratta di un allenamento a basso impatto che richiede tempo e se svolto correttamente ha una resa notevole.



È uno degli esercizi di bodyweight più ingannevoli perché non sembra un movimento impegnativo, ma se eseguito bene (ossia lentamente e in modo controllato), attiva il core, sfiancando i muscoli interessati in tempi brevissimi. Tra gli esercizi a basso impatto preferiti da trainer e fisioterapisti, rinforza gli addominali senza caricare la schiena per migliorare stabilità, coordinazione e concentrazione. Qui, Kirsty Godso, Nike Master Trainer, mostra come e perché dovresti fare i deadbug.