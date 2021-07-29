Come affrontare l'esclusione secondo la coach Courtney Banghart

Chiedi al coach: "Cosa faccio se la mia squadra mi esclude?"
Coaching
È l'unico giocatore asiatico della squadra e i suoi compagni non sono esattamente inclusivi. Coach Courtney Banghart vuole essere di aiuto.
Chiedi al coach è una rubrica di consigli per aiutarti a mantenere la massima concentrazione.
D:
Cara Coach,
Faccio parte di una squadra di baseball. Ma non sento di farne parte davvero, ammesso che questo abbia senso. Sono l'unico giocatore asiatico. Sembra che i ragazzi bianchi non mi vedano a meno che non porti a casa punti. Sul bus per andare alle partite mi siedo da solo. Hanno chat di gruppo, fanno battute che possono capire solo tra di loro e si vedono nei fine settimana senza di me, e lo so perché ne parlano durante gli allenamenti. Fanno anche battute piuttosto insensibili. Non su di me personalmente, ma comunque... Questo sta minando la mia sicurezza e le mie prestazioni. Voglio essere incluso (e vincere un campionato insieme, perché credo sia possibile!), ma come posso trovare il mio posto se non mi sento accettato?
L'unico compagno di squadra non gradito
Giocatore di baseball, 17 anni
R:
Ho così tanto da dire.
Ma dobbiamo iniziare dalle battute insensibili, giusto? Perché non va bene. Non va bene per molte ragioni etiche. Ma visto che sono una coach e tu sei un giocatore in cerca di aiuto, parlerò principalmente del motivo per cui non va bene per la tua squadra.
Le squadre migliori sono quelle unite. Creano una cultura in cui ogni individuo si prende cura del gruppo e il gruppo si prende cura di ogni individuo. Derisione o sarcasmo su razza, identità di genere, orientamento sessuale o background socio-economico erodono questa cultura, anche se il destinatario non è presente.
Questo è vero a ogni livello, in ogni sport. Io alleno il basket NCAA, e posso dirti per esperienza diretta che se qualcuno nel mio spogliatoio si sente sottovalutato o non rispettato, ne soffre la coesione della squadra e nel gioco si vedono delle fratture. Ben presto, gli avversari se ne rendono conto e iniziano a sfruttarle.
D'altro canto, se comprendiamo davvero il valore dell'unione, sappiamo che far parte di una squadra è una responsabilità sacra e che lo spogliatoio è uno spazio sacro. Non importa cosa succede là fuori, quando siamo nello spogliatoio con i nostri compagni di squadra, possiamo essere onesti e vulnerabili. Questa fiducia consente a qualsiasi tipo di persona di lavorare insieme come una squadra. È davvero potente e un aspetto unico degli sport di squadra. Mi dispiace che la tua squadra non l'abbia ancora capito, ma voglio dirti che è possibile. Lo so per esperienza.
Ora, io sono bianca che più bianca non si può. Non solo sono bianca, sono del New Hampshire. E quasi tutta la mia squadra è nera. Non posso far finta di sapere che cosa significhi essere neri o asiatici nella nostra società.
Ma questo è uno dei motivi principali per cui l'inclusione è sempre stata una priorità assoluta per me. Dato che alleno donne che vivono in condizioni di ingiustizia razziale, è compito mio intrattenere conversazioni che, francamente, a volte esulano dalla mia zona di comfort. Tengo queste conversazioni con la mia squadra all'inizio di ogni stagione. E affronto qualsiasi problema di esclusione si presenti durante la stagione, senza scuse.
Posso farti un esempio: allenavo a Princeton quando Colin Kaepernick iniziò a inginocchiarsi durante l'inno prima del kickoff dell'NFL. Quando è arrivato il momento di decidere come avrebbe reagito la mia squadra, sapevo che era importante fare in modo che ciascun membro si sentisse visto e ascoltato.
Le squadre migliori sono quelle unite. Creano una cultura in cui ogni individuo si prende cura del gruppo e il gruppo si prende cura di ogni individuo.
"Quando fai parte di una squadra", ho detto loro, "devi fare due cose: parlare con attenzione e ascoltare con attenzione". Quindi, in cerchio, abbiamo condiviso ciascuna il nostro pensiero e le nostre emozioni. Tutte hanno parlato in prima persona, con frasi come "Io mi sento così" o "Ho provato questo". E nessuna è rimasta a guardare. Tutte abbiamo condiviso, una per una.
Alla partita successiva, quasi metà della squadra ha finito per inginocchiarsi. E il fatto è che tutte ci sentivamo unite anche se avevamo opinioni diverse. Siamo state tutte parte di quella conversazione difficile. Eravamo state vulnerabili le une con le altre. Conoscevamo il punto di vista di ognuna e non abbiamo lasciato che le nostre differenze ci dividessero. Una conversazione difficile può unire un gruppo invece che separarlo. L'ho visto succedere molte volte. Vorrei poter condividere altre storie, ma come ho detto, lo spogliatoio è uno spazio sacro.
Tornando alla tua situazione, è ovvio che c'è bisogno di una conversazione difficile. Ma non ti chiederò di iniziarla. Chiedere a un ragazzo di 17 anni di prendersi questa cosa sulle spalle non è giusto. Chiedere a qualcuno che viene escluso per motivi razziali di risolvere il problema è ancora più ingiusto.
Quello che ti chiedo invece è di coinvolgere gli allenatori. Il loro ruolo è supportarti, soprattutto in una situazione come la tua. Dovrai fare il primo passo coraggioso di fargli sapere cosa sta succedendo e come ti senti. Ma poi, se sono degni di questo nome, passeranno all'azione. So che se qualcuno della mia squadra stesse escludendo altri giocatori, vorrei affrontare la questione al più presto.
Naturalmente, c'è sempre la possibilità che i tuoi coach non siano all'altezza della situazione. In tal caso, permettimi di ricordarti che ci sono squadre che celebrano le differenze. Ci sono squadre in cui i giocatori si vogliono bene e si fidano gli uni degli altri. E credo che, prima o poi, sarai parte di una squadra così. Te lo meriti.
Coach Banghart
Courtney Banghart è la Head Coach della squadra di basket femminile della University of North Carolina a Chapel Hill. Precedentemente Head Coach a Princeton, è stata nominata Naismith National Coach of the Year del 2015 e ha allenato la squadra nazionale statunitense femminile U23 nel 2017 in qualità di assistente coach. Cestista di punta del Dartmouth College, Banghart ha stabilito il record, ancora imbattuto, per i tiri da tre in carriera nella Ivy League. Inoltre, Banghart fa parte del consiglio di amministrazione della Women's Basketball Coaches Association e dell'NCAA Women's Basketball Oversight Committee.
Invia un'e-mail a askthecoach@nike.com con una domanda su come migliorare il tuo approccio mentale nello sport e nel fitness.
Fotografia: Jayson Palacio
Vai oltre
Per ulteriori consigli degli esperti su mentalità, allenamento, alimentazione, recupero e sonno, consulta l'app Nike Training Club.
Vai oltre
Per ulteriori consigli degli esperti su mentalità, allenamento, alimentazione, recupero e sonno, consulta l'app Nike Training Club.