Come affrontare l'esclusione secondo la coach Courtney Banghart

D'altro canto, se comprendiamo davvero il valore dell'unione, sappiamo che far parte di una squadra è una responsabilità sacra e che lo spogliatoio è uno spazio sacro. Non importa cosa succede là fuori, quando siamo nello spogliatoio con i nostri compagni di squadra, possiamo essere onesti e vulnerabili. Questa fiducia consente a qualsiasi tipo di persona di lavorare insieme come una squadra. È davvero potente e un aspetto unico degli sport di squadra. Mi dispiace che la tua squadra non l'abbia ancora capito, ma voglio dirti che è possibile. Lo so per esperienza.



Ora, io sono bianca che più bianca non si può. Non solo sono bianca, sono del New Hampshire. E quasi tutta la mia squadra è nera. Non posso far finta di sapere che cosa significhi essere neri o asiatici nella nostra società.



Ma questo è uno dei motivi principali per cui l'inclusione è sempre stata una priorità assoluta per me. Dato che alleno donne che vivono in condizioni di ingiustizia razziale, è compito mio intrattenere conversazioni che, francamente, a volte esulano dalla mia zona di comfort. Tengo queste conversazioni con la mia squadra all'inizio di ogni stagione. E affronto qualsiasi problema di esclusione si presenti durante la stagione, senza scuse.



Posso farti un esempio: allenavo a Princeton quando Colin Kaepernick iniziò a inginocchiarsi durante l'inno prima del kickoff dell'NFL. Quando è arrivato il momento di decidere come avrebbe reagito la mia squadra, sapevo che era importante fare in modo che ciascun membro si sentisse visto e ascoltato.