Come affrontare i bulli secondo il coach Gjert Ingebrigtsen

Naturalmente, queste sono soluzioni temporanee. È difficile che un bullo cambi comportamento se nessuno lo mette di fronte alle sue responsabilità. Non imparerà ad autocontrollarsi in stato di adrenalina finché qualcuno non lo aiuterà a capire il collegamento tra le sue azioni e il tempo di gioco perso (o una partita persa!).



Ecco perché è importantissimo che tu riferisca al tuo coach cosa sta succedendo. So che farsi avanti non è facile, ma è il tuo allenatore a dover parlare con questo compagno, non tu.



In primo luogo, perché cercare di affrontare il tuo compagno di squadra potrebbe metterti a rischio di ritorsioni. Secondo, perché il tuo coach ha due compiti da svolgere qui: deve fermare il bullismo che si sta verificando ora e prevenire quello che non si è ancora verificato.



Spero che il tuo coach colga questa opportunità per migliorare la situazione per te e, in definitiva, per tutta la squadra. Non avrà solo la possibilità di fermare un bullo, ma anche di creare una cultura in cui i compagni di squadra sanno sostenersi a vicenda e sanno di poter parlare apertamente quando qualcosa non va.



E tu potrai sentirti orgoglioso di aver contribuito alla creazione di questa cultura. Potresti anche notare che inizierai a segnare di più e che la squadra inizierà a vincere di più. Il bullo potrebbe alzarsi una mattina e capire che stava frenando la squadra. E se non lo capirà? Se non capirà l'importanza di trattare gli altri con rispetto? Beh, in questo caso, probabilmente non farà parte della squadra a lungo.





Coach Ingebrigtsen