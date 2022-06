L'attività fisica aiuta a ridurre il colesterolo?

L'esercizio fisico può migliorare i tuoi livelli complessivi di colesterolo in due modi.



In primo luogo, vari studi clinici hanno dimostrato che l'esercizio fisico aumenta il colesterolo HDL. Per esempio, l'analisi di una ricerca pubblicata nel 2014 ha citato uno studio in cui i ricercatori riferivano un aumento del 13% del colesterolo HDL nei partecipanti che si allenavano per 40 minuti su simulatori di sci tre volte a settimana per 10 settimane.

E l'analisi di una ricerca del 2020 suggerisce che l'esercizio fisico non solo può essere una terapia utile per aumentare i livelli di HDL, ma ha anche rilevato che praticare attività fisica regolarmente può migliorare le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. In altre parole, i risultati di questa analisi suggeriscono che l'attività fisica può migliorare la capacità delle HDL di aiutare a prevenire alcune malattie croniche.



L'esercizio fisico può anche aiutare a mantenere un peso corporeo ideale. Studi hanno dimostrato che perdere peso può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo LDL nelle persone in sovrappeso o con obesità. Infatti, uno studio pubblicato nel 2016 ha scoperto che perdere solo il 5-10 per cento del peso corporeo può aiutare a ridurre i trigliceridi, il colesterolo totale e i livelli di colesterolo LDL.