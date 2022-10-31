Cinque attività divertenti per l'autunno per alzare il ritmo

Quando le temperature cominciano a scendere, si può avere voglia di rilassarsi e restare a casa. Tuttavia, sebbene il riposo sia fondamentale sia per il corpo che per la mente, è altrettanto importante continuare a muoversi. Durante i mesi più freddi, può sembrare che le opportunità di fare attività all'aperto diminuiscano, ma ci sono molte attività autunnali divertenti che possono far sudare senza neanche sembrare un esercizio fisico.

Secondo le Physical Activity Guidelines for Americans, le persone adulte dovrebbero fare ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata (come camminare velocemente, fare yoga o giardinaggio), 75 minuti di attività fisica a intensità elevata (come correre, saltare con la corda, nuotare in piscina e andare in bicicletta), o una combinazione di entrambe. Ai bambini e agli adolescenti si raccomanda invece di fare almeno 60 minuti di attività da moderata a intensa ogni giorno. Fare regolarmente esercizio fisico può apportare benefici alla salute, diminuendo il rischio di sviluppare malattie come diabete, disturbi cardiaci e cancro.

Se sei alla ricerca di modi piacevoli per continuare a fare movimento all'aperto durante la stagione autunnale, ecco cinque attività consigliate da personal trainer certificati per tenerti in forma. A seconda del tuo livello attuale di fitness, della tua storia clinica e di altri fattori, è probabile che ognuna di queste attività rientri nella categoria di intensità moderata. Infatti, nella maggior parte dei casi, si tratta di camminare e, a volte, di trasportare oggetti pesanti, come grandi zucche o sacchetti di mele.

Tuttavia, alcune delle divertenti attività autunnali elencate sotto potrebbero qualificarsi a pieno titolo come esercizi ad alta intensità, poiché richiedono di correre e saltare. Se non hai la certezza che qualcuna delle seguenti attività sia adatta a te, richiedi un parere medico.