Aggiungi questi 75 alimenti alla tua dieta per ridurre il gonfiore

Molteplici ricerche hanno associato alcune piante e spezie a una migliore salute intestinale. Gli studi hanno rilevato che piante e spezie possono migliorare il sistema digestivo, rimuovere il gas dal tratto gastrointestinale e alleviare il dolore addominale. Alcune di queste piante, come lo zenzero, hanno anche proprietà anti-infiammatorie che aiutano ad alleviare i sintomi. E il bello è che si tratta di ingredienti che puoi aggiungere alle tue ricette o usare per un ottimo tè.

Curcuma

Basilico

Aneto

Prezzemolo

Zenzero

Menta piperita

Menta verde

Timo

Semi di sedano

Cumino

Semi di finocchio