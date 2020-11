Come addormentarsi su richiesta

1. Attendi il momento giusto.

Andare a dormire presto approfittando del sonno dovuto a una serie di notti insonni può, in realtà, essere controproducente. Si potrebbe finire, infatti, in una spirale di privazione del sonno accompagnata da pensieri negativi del tipo: "Perché non riesco ad addormentarmi?". Al contrario, se si rimane svegli un po' più a lungo, il bisogno che ha il corpo di riposare si dovrebbe manifestare in modo naturale, come sostiene Gupta. In breve, l'affaticamento è diverso dalla sonnolenza e dovresti aspettare che sia quest'ultima a sopraggiungere prima di infilarti sotto le coperte. Hai dubbi su quale sia il momento giusto? Sarà il corpo a dirtelo attraverso le palpebre pesanti e i continui sbadigli, non viceversa.



2. Rilassa la mente iperattiva.

L'eccitazione, quella dovuta alle preoccupazioni e non quella sessuale, può impedire di addormentarsi velocemente. Gupta consiglia di scacciare via le preoccupazioni mettendo per iscritto ciò che ti preoccupa prima di andare a letto, oppure quando finalmente ti stai per addormentare e l'ansia ti colpisce all'improvviso. In questo modo, puoi mettere da parte questi pensieri e avere una cosa, o un elenco completo di cose, in meno a cui pensare.



3. Metti qualcosa di familiare nei luoghi a te estranei. Spostarsi, anche solo a casa dei propri genitori, può causare un disturbo iniziale del sonno, ovvero quello che i ricercatori chiamano "effetto prima notte", perché ci si ritrova in un ambiente diverso dal proprio. Alla fine, il corpo dovrebbe adattarsi al cambiamento. Ma per favorire fin dall'inizio la tua capacità di addormentarti, prendi la tua federa o qualche oggetto personale dalla tua camera da letto, come una foto stampata (guardare le foto sul cellulare non conta), come suggerisce Gupta. Anche disfare la valigia, invece di lasciare tutto dentro, può aiutarti ad "appropriarti dello spazio", come consiglia lui, così potrai sentirti più a tuo agio e, quindi, potrai prepararti meglio ad addormentarti più velocemente.



4. Sdraiati e rilassati.

Il sonno non è come un normale allenamento o l'alimentazione: più ci si sforza in modo attivo di dormire, meno probabilità ci sono di riuscirci, afferma Gupta. Al contrario, cercare di rimanere svegli, ripetendosi di farlo o fissando un punto fisso sul soffitto, può effettivamente aiutare ad addormentarsi. Questa cosiddetta "intenzione paradossale" può essere spiegata dal fatto che dormire è un'azione passiva: se non cerchi di farlo, è più probabile che succeda.



Questi suggerimenti possono aiutarti a dormire meglio, ma non succederà da un giorno all'altro. Per notare una differenza significativa, Gupta consiglia di esercitarti ogni notte per alcune settimane. Chi lo sa? Potresti attirare l'invidia dei tuoi amici e dei tuoi familiari.