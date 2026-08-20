Scarpe da gara per running: il traguardo ti aspetta
Preparati a battere il tuo record personale: le scarpe da maratona per running Nike sono progettate appositamente per aiutarti a tagliare il traguardo più velocemente che mai. Hai già provato i modelli dotati di unità Air Zoom nell'avampiede? Ti offrono una reattività superiore, così puoi affrontare ogni sprint al meglio. In più, con le scarpe da maratona dotate di piatto suola a tutta lunghezza in fibra di carbonio potrai spingerti oltre le tue aspettative, mantenendo un ritmo fluido. Se cerchi la massima stabilità, scegli le versioni con piatto suola leggermente più ampio.
Se l'ammortizzazione è fondamentale per te, metti alla prova le scarpe da gara realizzate con Nike ZoomX, la nostra schiuma più reattiva. Posizionata dal tallone fino alla punta, ti offre un maggiore ritorno di energia per una sensazione di slancio ed elasticità. In aggiunta, l'imbottitura leggera sulla linguetta riduce la pressione dei lacci sul dorso del piede, così puoi concentrarti completamente sul prossimo chilometro da percorrere. Grazie alla tomaia AtomKnit ti sentirai sempre a tuo agio, indipendentemente dalla tua andatura. Non possono mancare le scarpe Nike da maratona a profilo basso, che agevolano il contatto con il suolo. Inoltre, sono così leggere che non ti sembrerà nemmeno di indossarle.
Dai il tuo meglio grazie alle scarpe da gara per running più adatte a te, come i modelli con rinforzo extra sull'avampiede per una calzata più sicura. Senza dimenticare l'iconico motivo waffle sul battistrada, ideale in ogni tipo di condizione atmosferica, studiato meticolosamente per non aggiungere volume e agevolare la trazione su più superfici.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, cerca le scarpe da running su strada Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Inoltre, dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.