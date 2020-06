A cosa servono le corse di recupero

Allentare il tuo sforzo può aiutarti a migliorare e diventare più veloce come runner.

Anche se sprint, salite e chilometri a due cifre possono farti sentire invincibile, il tuo corpo ha bisogno di corse più lente per assorbire tutto il duro lavoro e aiutarti a ritornare più veloce di prima. Ecco come il recupero attivo può rimetterti a nuovo e quando programmarlo nel tuo allenamento.



Quando i runner parlano di corsa, puoi scommettere che a un certo punto verrà menzionata l'andatura: "Qual è il tuo obiettivo di tempo? Quanto sono veloci le tue ripetute? Quali sono stati i tuoi parziali?". Più sei veloce, più acquisti credibilità.



Eppure, un dato per cui varrebbe la pena vantarsi è quanto piano corri per recuperare. "Una corsa di recupero è probabilmente la corsa più breve e più facile che farai durante tutta la settimana", afferma Jason Fitzgerald, coach della squadra statunitense di atletica leggera, head coach di Strength Running e conduttore del podcast The Strength Running. "Offre diversi vantaggi in termini di fitness, il più importante dei quali è il recupero attivo".



Qualunque tipo di sforzo a bassa intensità che segue un allenamento più duro può definirsi recupero attivo. Per i runner, pensa a una corsetta tranquilla, una in cui non ti preoccupi mai di quanto vai veloce. "L'andatura da recupero non è realmente un'andatura, è più uno sforzo", spiega Fitzgerald. Per descrivere quanto piacevole dovrebbe essere, consiglia di pensare a tre "C": confortevole, controllata e colloquiale (che fa riferimento al dialogo che dovresti essere in grado di sostenere senza avere il fiato corto). Se sei una persona che guarda ai numeri, sappi che in una scala da 1 a 10, questo tipo di sforzo si può collocare tra l'uno e il tre, afferma Fitzgerald.