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Sportmelltartók tánchoz

(2)
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Indy Plunge
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Közepes tartást adó, párnázott Jumpman női melltartó
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Közepes tartást adó, párnázott Jumpman női melltartó
42,99 €

Fejezd ki önmagad kényelmesen a Nike tánchoz készült sportmelltartóiban

A Nike tánchoz készült női sportmelltartóinak kollekciójában megtalálhatod a hozzád illő darabot. A különféle stílusokban, színekben és különböző mértékű tartást adó változatokban elérhető, tánchoz készült sportmelltartók Dri-FIT technológiával gondoskodnak az izzadság elvezetéséről, miközben táncolsz. Nézd meg a fehér sportmelltartókat, a fekete sportmelltartókat és a futáshoz készült sportmelltartókat is, és válaszd ki a kedvencedet.