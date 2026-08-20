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  4. Mezek

Kosárlabda Mezek

(69)
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
84,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
USAB Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
Újrahasznosított anyagok
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
94,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
Újrahasznosított anyagok
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
94,99 €
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Most érkezett
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Szlovénia
Szlovénia Jordan Limited Jersey Road férfimez
Most érkezett
Szlovénia
Jordan Limited Jersey Road férfimez
89,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Toronto Raptors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Minnesota Timberwolves Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
A'ja Wilson, Las Vegas Aces
A'ja Wilson, Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory mez
Újrahasznosított anyagok
A'ja Wilson, Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory mez
99,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic férfimez
199,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Indiana Pacers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
Újrahasznosított anyagok
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
94,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Görögország Limited Road
Görögország Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Görögország Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Boston Celtics Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman mez nagyobb gyerekeknek
94,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama”
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama” Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama”
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Phoenix Suns Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball mez
Újrahasznosított anyagok
WNBA Legends
Nike Basketball mez
79,99 €
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
30% kedvezmény
Memphis Grizzlies Icon Edition
Memphis Grizzlies Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Memphis Grizzlies Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Milwaukee Bucks Association Edition
Milwaukee Bucks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Milwaukee Bucks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Milwaukee Bucks Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Fülöp-szigetek Limited Road
Fülöp-szigetek Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Fülöp-szigetek Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
30% kedvezmény
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Miami Heat Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Jordan
Jordan Trikó nagyobb gyerekeknek (fiúk)
Jordan
Trikó nagyobb gyerekeknek (fiúk)
49,99 €
Franciaország Limited hazai
Franciaország Limited hazai Jordan férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Franciaország Limited hazai
Jordan férfi kosárlabdamez
109,99 €
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Memphis Grizzlies Statement Edition
Memphis Grizzlies Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Memphis Grizzlies Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény
Milwaukee Bucks Statement Edition
Milwaukee Bucks Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Milwaukee Bucks Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
30% kedvezmény