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  3. Felsőrészek és pólók

Kosárlabda Felsőrészek és pólók

(165)
Ja
Ja Férfi kosárlabdás póló
Ja
Férfi kosárlabdás póló
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ujjatlan férfi kosárlabdás felső
Ja Standard Issue
Ujjatlan férfi kosárlabdás felső
64,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT férfi kosárlabdás póló
Újrahasznosított anyagok
Kobe
Nike Dri-FIT férfi kosárlabdás póló
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike férfi kosárlabdamez
KD x NOCTA
Nike férfi kosárlabdamez
119,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Team 31
Team 31 Nike logós férfi póló
Team 31
Nike logós férfi póló
34,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Férfi hálós kosárlabdás edzőmez
Újrahasznosított anyagok
Nike Standard Issue
Férfi hálós kosárlabdás edzőmez
44,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
37,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
49,99 €
Nike
Nike Túlméretezett, kosárlabdás férfipóló
Nike
Túlméretezett, kosárlabdás férfipóló
54,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
84,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-s férfipóló
Chicago Bulls
Nike NBA-s férfipóló
34,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Férfi Dri-FIT ujjatlan kosárlabdás felső
Nike Standard Issue
Férfi Dri-FIT ujjatlan kosárlabdás felső
54,99 €
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs Nike NBA-s férfipóló
San Antonio Spurs
Nike NBA-s férfipóló
34,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT férfi kosárlabdás póló
Kobe
Nike Dri-FIT férfi kosárlabdás póló
39,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT kosárlabdás póló
Sabrina
Nike Dri-FIT kosárlabdás póló
44,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Férfipóló
Memphis Grizzlies Club
Férfipóló
34,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Férfipóló
Boston Celtics Club
Férfipóló
34,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT kosárlabdás férfipóló
Újrahasznosított anyagok
Nike Standard Issue
Dri-FIT kosárlabdás férfipóló
44,99 €
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club Férfipóló
Los Angeles Lakers Club
Férfipóló
34,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA-s vintage férfipóló
39,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Rövid ujjú férfipóló
KD x NOCTA
Rövid ujjú férfipóló
54,99 €
Kobe „Mamba Day”
Kobe „Mamba Day” Dri-FIT Max90 férfipóló
Kobe „Mamba Day”
Dri-FIT Max90 férfipóló
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike hosszú ujjú férfi aláöltözet-felső
KD x NOCTA
Nike hosszú ujjú férfi aláöltözet-felső
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Laza női póló
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Laza női póló
37,99 €
Ja
Ja Dri-FIT hosszú ujjú, kosárlabdás férfifelső
Most érkezett
Ja
Dri-FIT hosszú ujjú, kosárlabdás férfifelső
99,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Most érkezett
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Szlovénia
Szlovénia Jordan Limited Jersey Road férfimez
Most érkezett
Szlovénia
Jordan Limited Jersey Road férfimez
89,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Nike NBA-s férfipóló
Orlando Magic Essentials
Nike NBA-s férfipóló
34,99 €
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló
Boston Celtics Courtside
Nike NBA-s vintage férfipóló
39,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
USAB Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
Újrahasznosított anyagok
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
94,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT kosárlabdás póló
Sabrina
Nike Dri-FIT kosárlabdás póló
44,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Férfipóló
Memphis Grizzlies Club
Férfipóló
34,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Férfipóló
Boston Celtics Club
Férfipóló
34,99 €
Nike
Nike Férfi kosárlabdás póló
Nike
Férfi kosárlabdás póló
44,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT kosárlabdás férfipóló
Újrahasznosított anyagok
Nike Standard Issue
Dri-FIT kosárlabdás férfipóló
44,99 €
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club Férfipóló
Los Angeles Lakers Club
Férfipóló
34,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA-s vintage férfipóló
39,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Rövid ujjú férfipóló
KD x NOCTA
Rövid ujjú férfipóló
54,99 €
Kobe „Mamba Day”
Kobe „Mamba Day” Dri-FIT Max90 férfipóló
Kobe „Mamba Day”
Dri-FIT Max90 férfipóló
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike hosszú ujjú férfi aláöltözet-felső
KD x NOCTA
Nike hosszú ujjú férfi aláöltözet-felső
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Laza női póló
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Laza női póló
37,99 €
Ja
Ja Dri-FIT hosszú ujjú, kosárlabdás férfifelső
Most érkezett
Ja
Dri-FIT hosszú ujjú, kosárlabdás férfifelső
99,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Most érkezett
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Szlovénia
Szlovénia Jordan Limited Jersey Road férfimez
Most érkezett
Szlovénia
Jordan Limited Jersey Road férfimez
89,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Nike NBA-s férfipóló
Orlando Magic Essentials
Nike NBA-s férfipóló
34,99 €
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló
Boston Celtics Courtside
Nike NBA-s vintage férfipóló
39,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
USAB Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
Újrahasznosított anyagok
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez
94,99 €