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Keresztedzés

(28)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Női edzőcipő
+3
Nike Metcon 10
Női edzőcipő
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Női edzőcipő
+8
Legnépszerűbb termék
Nike Free Metcon 7
Női edzőcipő
129,99 €
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Férfi edzőcipő
+7
Nike Metcon 10 AMP
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Flex Train
Nike Flex Train Férfi edzőcipő
+2
Nike Flex Train
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Férfi edzőcipő
+1
Nike Free Metcon 7
Férfi edzőcipő
129,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Női edzőcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike MC Trainer 3
Női edzőcipő
79,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Női edzőcipő
+3
Újrahasznosított anyagok
Nike Bella 7
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Férfi edzőcipő
+6
Újrahasznosított anyagok
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Férfi edzőcipő (extra széles)
Nike Air Monarch IV
Férfi edzőcipő (extra széles)
79,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Női edzőcipő
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Flex Train
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Női edzőcipő
Nike MC Trainer 4
Női edzőcipő
79,99 €
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Férfi edzőcipő
+2
Nike Reax 8 TR
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Férfi edzőcipő
LeBron TR 1
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Air Monarch SE
Nike Air Monarch SE Férfi edzőcipő
+3
Nike Air Monarch SE
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Női leggings (plus size méret)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
Női leggings (plus size méret)
29% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
30% kedvezmény
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
30% kedvezmény
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Női edzőcipő
Nike In-Season TR 14
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Női edzőcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Free 2025
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Férfi edzőcipő
Nike MC Trainer 4
Férfi edzőcipő
79,99 €
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Férfi edzőcipő
Hamarosan
Nike Hybrid RN
Férfi edzőcipő
149,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Férfi edzőtrikó
Nike Dri-FIT
Férfi edzőtrikó
32,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Egyedi női edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Metcon 10 By You
Egyedi női edzőcipő
169,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Egyedi férfi edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Metcon 10 By You
Egyedi férfi edzőcipő
169,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Egyedi férfi edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Free Metcon 7 By You
Egyedi férfi edzőcipő
159,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Egyedi női országúti futócipő
Testreszabás
+1
Testreszabás
Nike Free RN By You
Egyedi női országúti futócipő
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Egyedi női edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Free Metcon 7 By You
Egyedi női edzőcipő
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Egyedi cipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Egyedi cipő
159,99 €

Termékek keresztedzéshez

Tedd intenzívebbé az edzésed, és szerezd be a Nike keresztedzéshez készült felszerelését. A Nike keresztedző cipői és ruházati termékei segítenek elérni a céljaidat, akár most kezdesz visszazökkeni a rendszeres edzésbe, akár az erőnlétedet szeretnéd fenntartani, vagy éppen szeretnél megerősödni a szezon utáni szünetben. Fedezd fel a női keresztedző cipők és a férfi keresztedző cipők többféle színben kapható új termékeit. Vásárolj köredzéshez ideális Metcon cipőt, vagy Romaleo cipőt, amely stabilitást és alátámasztást nyújt a súlyemelő gyakorlatokhoz. Fedezd fel a Nike összes keresztedző ruházatát, és találd meg az edzőcipődhöz illő kedvenc pólóidat, rövidnadrágjaidat és leggingseidet, és állítsd össze az edzőteremre kész megjelenésed. Vess egy pillantást a keresztedző kellékekre is, és találd meg a megfelelő táskát vagy hátizsákot, amelyben biztonságosan hordozhatod a felszerelésed, vásárolj vizespalackot, hogy ne száradj ki edzés közben, és fedezd fel a többi kelléket is.