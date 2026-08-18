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Nike Black Friday Téli Dzsekik és Kabátok 2026

(16)
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Therma-FIT steppelt női pufimellény
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Therma-FIT steppelt női pufimellény
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT férfianorák
Nike Sportswear Club
Therma-FIT férfianorák
30% kedvezmény
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Női futómellény
Újrahasznosított anyagok
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Női futómellény
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Téliesített, hosszú cipzáras férfikabát
Nike Sportswear Club
Téliesített, hosszú cipzáras férfikabát
30% kedvezmény
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV férfikabát
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV férfikabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Tollal bélelt férfi anorák
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Tollal bélelt férfi anorák
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Academy Pro negyedik
Paris Saint-Germain Academy Pro negyedik Jordan Therma-FIT szintetikus töltetű férfi futballkabát
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Academy Pro negyedik
Jordan Therma-FIT szintetikus töltetű férfi futballkabát
30% kedvezmény
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree férfikabát
Jordan Flight Chicago
Realtree férfikabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Férfi pehelykabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Férfi pehelykabát
30% kedvezmény
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT női futókabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift
Therma-FIT női futókabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement férfi pehelymellény
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Statement férfi pehelymellény
30% kedvezmény
Nike Academy+
Nike Academy+ Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy+
Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
30% kedvezmény
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA férfikabát
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA férfikabát
30% kedvezmény
Jordan Flight
Jordan Flight Vastag műszőrme férfi irhakabát
Újrahasznosított anyagok
Jordan Flight
Vastag műszőrme férfi irhakabát
30% kedvezmény
Nike Unlimited
Nike Unlimited Repel sokoldalú, kapucnis férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Unlimited
Repel sokoldalú, kapucnis férfikabát
30% kedvezmény
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT sokoldalú férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Unlimited
Therma-FIT sokoldalú férfikabát
30% kedvezmény