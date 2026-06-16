Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top
Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top