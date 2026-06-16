Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

29,99 €

Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.