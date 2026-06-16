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Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső - Sport Red/Fekete/Fehér

Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

29,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.


  • Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0469-614

Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

29,99 €

Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0469-614

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Stijlvol

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.

Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

29,99 €

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