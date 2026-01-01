triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
Springboks kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Férfi francia frottír kerek nyakkivágású pulóver

64,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A klasszikus kényelem és a szellős melegség találkozik ebben a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverben. Hímzett Springboks címerrel és Swoosh logóval van ellátva.


  • Megjelenített szín: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stílus: IU4611-330

Springboks

64,99 €

A klasszikus kényelem és a szellős melegség találkozik ebben a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverben. Hímzett Springboks címerrel és Swoosh logóval van ellátva.

Termékadatok

  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Megjelenített szín: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stílus: IU4611-330

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Springboks.

    Springboks kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver

    Springboks

    64,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed