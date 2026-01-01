Springboks kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver

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Springboks
Férfi francia frottír kerek nyakkivágású pulóver
64,99 €
A klasszikus kényelem és a szellős melegség találkozik ebben a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverben. Hímzett Springboks címerrel és Swoosh logóval van ellátva.
- Megjelenített szín: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stílus: IU4611-330
Springboks
64,99 €
A klasszikus kényelem és a szellős melegség találkozik ebben a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverben. Hímzett Springboks címerrel és Swoosh logóval van ellátva.
Termékadatok
- 80% pamut/20% poliészter
- Gépben mosható
- Megjelenített szín: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stílus: IU4611-330
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Springboks
64,99 €