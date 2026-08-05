Spain Practice Nike Dri-FIT kosárlabdás férfipóló

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Számodra minden a csapatodról szól, és arról a büszkeségről, amellyel az országodat képviseled. Ez a puha, könnyű póló mindenki számára egyértelművé teszi, mennyire büszke vagy.
Spain Practice
Számodra minden a csapatodról szól, és arról a büszkeségről, amellyel az országodat képviseled. Ez a puha, könnyű póló mindenki számára egyértelművé teszi, mennyire büszke vagy.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Spain Practice