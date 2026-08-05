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Spain Practice Nike Dri-FIT kosárlabdás férfipóló - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Újrahasznosított anyagok

Spain Practice

Nike Dri-FIT férfi kosárlabdás póló

34,99 €

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Számodra minden a csapatodról szól, és arról a büszkeségről, amellyel az országodat képviseled. Ez a puha, könnyű póló mindenki számára egyértelművé teszi, mennyire büszke vagy.


  • Megjelenített szín: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stílus: FQ3676-687

Spain Practice

34,99 €

Számodra minden a csapatodról szól, és arról a büszkeségről, amellyel az országodat képviseled. Ez a puha, könnyű póló mindenki számára egyértelművé teszi, mennyire büszke vagy.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stílus: FQ3676-687

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Spain Practice Nike Dri-FIT kosárlabdás férfipóló

Spain Practice

34,99 €

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