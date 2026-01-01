Jordan Sport Hoop Fleece kapucnis, belebújós férfipulóver

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Nézz ki és érezd magad frissen a prémium, könnyű poláranyagunkban, akár a pályán vagy, akár nem. Ez a kívül-belül sima, kapucnis pulóver anélkül melegít, hogy túl vastag lenne. Ráadásul izzadságelvezető anyaga segít szárazon és kényelmesen maradni, amikor intenzívebbé válik az edzés.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.