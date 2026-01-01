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Jordan Sport Hoop Fleece kapucnis, belebújós férfipulóver - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Kapucnis, belebújós férfipulóver

99,99 €
True Blue
Fekete
Grey Heather
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Nézz ki és érezd magad frissen a prémium, könnyű poláranyagunkban, akár a pályán vagy, akár nem. Ez a kívül-belül sima, kapucnis pulóver anélkül melegít, hogy túl vastag lenne. Ráadásul izzadságelvezető anyaga segít szárazon és kényelmesen maradni, amikor intenzívebbé válik az edzés.


  • Megjelenített szín: True Blue
  • Stílus: IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Nézz ki és érezd magad frissen a prémium, könnyű poláranyagunkban, akár a pályán vagy, akár nem. Ez a kívül-belül sima, kapucnis pulóver anélkül melegít, hogy túl vastag lenne. Ráadásul izzadságelvezető anyaga segít szárazon és kényelmesen maradni, amikor intenzívebbé válik az edzés.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 69% pamut/31% poliészter. Kapucni bélése: 69% pamut/31% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: True Blue
  • Stílus: IM7551-485

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan Sport Hoop Fleece kapucnis, belebújós férfipulóver

    Jordan Sport Hoop Fleece

    99,99 €

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