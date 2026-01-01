Jordan Sport Hoop Fleece
Kapucnis, belebújós férfipulóver
Nézz ki és érezd magad frissen a prémium, könnyű poláranyagunkban, akár a pályán vagy, akár nem. Ez a kívül-belül sima, kapucnis pulóver anélkül melegít, hogy túl vastag lenne. Ráadásul izzadságelvezető anyaga segít szárazon és kényelmesen maradni, amikor intenzívebbé válik az edzés.
- Megjelenített szín: True Blue
- Stílus: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Nézz ki és érezd magad frissen a prémium, könnyű poláranyagunkban, akár a pályán vagy, akár nem. Ez a kívül-belül sima, kapucnis pulóver anélkül melegít, hogy túl vastag lenne. Ráadásul izzadságelvezető anyaga segít szárazon és kényelmesen maradni, amikor intenzívebbé válik az edzés.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 69% pamut/31% poliészter. Kapucni bélése: 69% pamut/31% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: True Blue
- Stílus: IM7551-485
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Jordan Sport Hoop Fleece.
Jordan Sport Hoop Fleece