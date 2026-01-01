Jordan Sport Crossover kapucnis, belebújós polár férfipulóver

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Jordan Sport Crossover
Kapucnis férfi polárpulóver
Akár edzel, akár a barátaiddal lazulsz, szükséged van egy kapucnis pulóverre, amely mindenre készen áll. Ez a kívül sima, belül apró, bolyhosítatlan hurkokkal ellátott francia frottír réteg az izzadságelvezető technológiánkkal rendelkezik, hogy frissen tartson, bármit is csinálsz.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Akár edzel, akár a barátaiddal lazulsz, szükséged van egy kapucnis pulóverre, amely mindenre készen áll. Ez a kívül sima, belül apró, bolyhosítatlan hurkokkal ellátott francia frottír réteg az izzadságelvezető technológiánkkal rendelkezik, hogy frissen tartson, bármit is csinálsz.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 70% pamut, 30% poliészter, bordázott rész: 97% pamut, 3% spandex, kapucni bélése: 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IM7764-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan Sport Crossover