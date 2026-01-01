Jordan Sport Crossover kapucnis, belebújós polár férfipulóver

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Akár edzel, akár a barátaiddal lazulsz, szükséged van egy kapucnis pulóverre, amely mindenre készen áll. Ez a kívül sima, belül apró, bolyhosítatlan hurkokkal ellátott francia frottír réteg az izzadságelvezető technológiánkkal rendelkezik, hogy frissen tartson, bármit is csinálsz.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.