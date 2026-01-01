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Jordan Sport Crossover kapucnis, belebújós polár férfipulóver - Fekete

Újrahasznosított anyagok

Jordan Sport Crossover

Kapucnis férfi polárpulóver

74,99 €
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Akár edzel, akár a barátaiddal lazulsz, szükséged van egy kapucnis pulóverre, amely mindenre készen áll. Ez a kívül sima, belül apró, bolyhosítatlan hurkokkal ellátott francia frottír réteg az izzadságelvezető technológiánkkal rendelkezik, hogy frissen tartson, bármit is csinálsz.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM7764-010

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Akár edzel, akár a barátaiddal lazulsz, szükséged van egy kapucnis pulóverre, amely mindenre készen áll. Ez a kívül sima, belül apró, bolyhosítatlan hurkokkal ellátott francia frottír réteg az izzadságelvezető technológiánkkal rendelkezik, hogy frissen tartson, bármit is csinálsz.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 70% pamut, 30% poliészter, bordázott rész: 97% pamut, 3% spandex, kapucni bélése: 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM7764-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan Sport Crossover kapucnis, belebújós polár férfipulóver

    Jordan Sport Crossover

    74,99 €

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