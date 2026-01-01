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Inter Milan City Side Nike Soccer férfi végig cipzáras polár kapucnis pulóver - Fekete/University Gold

Inter Milan City Side

Nike Soccer férfi végig cipzáras polár kapucnis pulóver

89,99 €
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Ez az Inter Milan kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.


  • Megjelenített szín: Fekete/University Gold
  • Stílus: IO3442-010

Inter Milan City Side

89,99 €

Ez az Inter Milan kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.

Termékadatok

  • Zsinóros kapucni
  • Elválasztott kenguruzseb
  • Bordázott szegély és mandzsetták
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Panelek: 100% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/University Gold
  • Stílus: IO3442-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Inter Milan City Side Nike Soccer férfi végig cipzáras polár kapucnis pulóver

    Inter Milan City Side

    89,99 €

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